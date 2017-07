Los García, deporte desde la cuna Los hermanos Mario y Sergio han brillado en diferentes disciplinas desde pequeños. El primero, extenista y atleta, ha sido subcampeón de Europa sub-23 de duatlón, y el segundo, destaca a nivel local en triatlón Mario y Sergio García, en el Muelle 1 del Puerto / Salvador Salas ÁLVARO GIJÓN Málaga Lunes, 24 julio 2017, 01:33

Puede sonar a tópico eso de ‘mens sana in corpore sano’. Para Mario y Sergio, desde luego que no. De hecho es algo que tienen bastante claro desde que echaron a andar. Ya con cinco años practicaban alguna disciplina, y a día de hoy pueden presumir de resultados deportivos y académicos. «Nuestra casa es prácticamente un centro de alto rendimiento. Comemos sano, practicamos deporte y hablamos sobre él todo el rato», afirma Mario, que recordó la influencia positiva que han tenido sus padres para enseñarles los beneficios y valores del deporte. «Además, desde muy pequeños hemos aprendido a organizarnos y ser capaces de administrar el tiempo para que los estudios no flaqueasen», apunta Mario.

Empezaron con el tenis, hasta cumplir Mario los 17 años. Su entrenador le sugirió que probase con el atletismo para ganar movilidad en la pista. Siguiendo estos consejos empezó a entrenar en Cala del Moral hasta engancharse al atletismo abandonando poco a poco el tenis. Sergio siguió los pasos de su hermano. Atraído por la forma de entrenarse y la exigencia del atletismo, aparcó el deporte de raqueta para sumarse a los entrenamientos con Mario.

«Nos hemos entrenado siempre juntos. Vernos progresar nos estimula para no relajarnos»

Casi desde que se inició en el atletismo, Mario ha competido en campeonatos nacionales. «De forma natural y sin ningún tipo de obsesión, pero con trabajo y constancia», recuerda. Y los resultados fueron llegando y las oportunidades de participar en nuevas citas nacionales se convertían en costumbre. Así, el Nacional Promesa, que se disputó en 2014 en Durango, donde se llevó la victoria con una marca de 14:19 en 5.000. Esto le abrió las puertas del Campeonato de España Absoluto en 2014. Además, en triatlón ha sido campeón en todas las disciplinas. Su mayor logro fue el subcampeonato de Europa de duatlón al año siguiente.

Sergio empezó a participar en campeonatos nacionales de triatlón y duatlón a los 18, con el Real Club Mediterráneo. No ha tenido el mismo éxito que Mario, pero asegura: «No me comparo con mi hermano, me sirve como estímulo, pero no me obsesionan las diferencias que pueda haber entre sus resultados y los míos».

Ambos han estudiado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga. Mario en el doble grado de ADE y Derecho (recientemente graduado) y Sergio en ADE (finalizó el tercer curso en junio). Han sabido compaginar los estudios con el deporte, del que nunca han prescindido. «Al fin y al cabo es organizarse, y esto es algo que nunca nos ha costado. En época de exámenes bajas el nivel de exigencia, pero siempre viene bien salir de casa y evadirse de los estudios cuando toca encerrarse», argumenta Sergio.

Este último año Mario, sin dejar de lado el deporte y la competición, ha estado más centrado en sus estudios y su trabajo en Mayoral. Su objetivo es centrarse en el atletismo, ya que requiere menor tiempo de preparación que el triatlón. «A la vista tengo la Carrera Urbana de Málaga y alguna invitación, como la Media Maratón de Marbella».

Sergio se entrena con el objetivo de estar al máximo nivel en las carreras populares que se disputarán en Málaga, en las que ha conseguido podios y victorias en varias ocasiones, así como en las citas individuales que pueda disputar a nivel nacional.