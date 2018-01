Francia se consuela con un bronce ante Dinamarca

zagreb. La selección francesa se colgó el bronce en el Europeo de Croacia tras imponerse por 32-29 a Dinamarca, en una final de consolación en la que el conjunto galo se mostró mucho más entero que el equipo danés. Un varapalo que pareció afectar especialmente a la gran estrella danesa, Mikkel Hansen, que cerró el encuentro con tan sólo dos goles, uno de ellos de penalti, tras errar cinco de los siete lanzamientos que intentó. Todo lo contrario que Nikola Karabatic, que tras su gris actuación en las semifinales ante España, lideró la ofensiva de la selección gala como atestiguan sus nueve dianas. Pero Karabatic no sólo aportó en la faceta goleadora, ya que el jugador del PSG fue, como ya es habitual, uno de los puntales de la defensa francesa, informa Efe.

Una defensa gala que, sin embargo, no empezó a funcionar hasta casi mediada la primera mitad, cuando los Karabatic y compañía viendo la posibilidad de descolgarse (8-10) en el marcador aumentaron un punto su intensidad defensiva. Mejoría que permitió a Francia, la vigente campeona mundial, no sólo ya igualar la contienda, sino encarrilar su victoria con un contundente parcial de 8-2, beneficiado eso sí por las constantes exclusiones de los jugadores daneses, que pareció sentenciar (16-12) definitivamente a los nórdicos. Pero Dinamarca no estaba dispuesta a rendirse tan pronto y gracias a las paradas de Jannick Green logró situarse a los trece minutos de la segunda mitad a tan sólo dos tantos (24-22) de los franceses.

Los vigentes campeones olímpicos tuvieron, incluso, la posibilidad de recortar aún más la diferencia, pero Dinamarca no fue capaz de anotar. Si en la primera ocasión con el marcador (22-24) el central Rasmus Lauge no pudo evitar que el siempre listísimo Michael Guigou le robara el balón de las manos cuando corría solo hacia el gol en un contraataque, en la segunda con 28-26, los colegiados fueron los que privaron a Lauge del gol, tras señalar unos más que discutibles pasos. Dos acciones para que Francia finiquitara el partido.