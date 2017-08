CANTERANOS CON ESTRELLA El exigente camino hacia el éxito María Claro muestra una de sus medallas. :: / SUR María Claro Nadadora FÁTIMA ÁVILA-CASANOVA Sábado, 5 agosto 2017, 00:05

María Claro atiende a la llamada de SUR con un tono de voz que denota el gran esfuerzo físico que supone encadenar dos campeonatos, uno regional y otro estatal, en prácticamente dos semanas. La nadadora infantil, especialista en mariposa y crol, es una de las grandes promesas malagueñas en este deporte. Sin ir más lejos, en el último Campeonato de Andalucía, disputado en las instalaciones de Inacua, fue la primera en el medallero provincial, tras colgarse cuatro preseas: un oro en 800 libre, una plata en 200 mariposa y otra en 200 libre, y un bronce en 100 mariposa de 15 años.

Estos logros unidos a los buenos resultados conseguidos en los últimos Campeonatos de España y en la Copa COMEN -competición de carácter continental- de la pasada temporada han hecho que sea seleccionada para entrenarse en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva que la Federación Andaluza de Natación tiene en Inacua. De tal modo que, a partir del mes de septiembre, la campeona dejará de entrenarse con Ximena Varo para ponerse en manos de Xavi Casademont. La joven, que estará en régimen externo para continuar haciendo su vida en Mijas, la localidad que la ha visto crecer, afronta el reto con ilusión: «Mi entrenadora es quien me ha aconsejado que dé este paso. Allí me entrenaré más y estoy convencida de que mejoraré mucho». Actualmente, se entrena seis días a la semana en los que tres hace sesiones de mañana y tarde. Justo antes de ir al instituto, de 6.45 a 7.45 horas está en el agua, y posteriormente, a partir de las 16.15 vuelve para completar sus entrenamientos.

MUY PERSONAL uNombre María Claro Martínez. uFecha de nacimiento 15 de enero de 2002. uLugar Málaga. uEstudios 3.º de E. S. O. uColegio I. E. S. Las Lagunas. uClub C. N. Mijas. uCategoría Infantil. uEntrenadora Ximena Varón. uPalmarés En el Campeonato de Andalucía infantil consiguió el oro en 800 libre, la plata en 200 mariposa y 200 libre, y el bronce en 100 mariposa de 15 años. Además, en el Estatal fue oro en 800 libre, plata en 200 libre y 200 mariposa, y bronce en 100 mariposa.

Inicios

Con sus cuatro medallas ha sido la mejor malagueña en el Campeonato de Andalucía infantil, disputado la pasada semana en las instalaciones de Inacua

La pasión por este deporte comenzó cuando solo tenía cuatro años, en aquel momento la natación no era más que un juego, recuerda: «Mis padres me apuntaron para que aprendiese a nadar, porque tenían miedo de que me pudiese ahogar en el mar o en la piscina. No fue hasta bastante tiempo después, cuando ya tenía ocho o nueve años, cuando me federé por el C. N. Mijas». A partir de ahí se endureció la rutina de trabajo, aunque las cosas se comenzaron a poner realmente serias a partir de 2014, momento en el que comenzó a dar muestras de su gran potencial.

Entre sus referentes en este deporte se encuentra Duane Rocha con quien ha llegado a compartir equipo de relevos. A la hora de pensar en su especialidad se fija en otra nadadora de la provincia, la torremolinense Carmen Balbuena, una de las grandes promesas nacionales. Ahora, precisamente, está compitiendo con ella en los Nacionales absolutos y júnior que se están disputando en Tarrasa.