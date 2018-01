Excelente estreno de temporada de Borja Vivas, con una marca de 20,03 en peso

málaga. El lanzador de peso del Club Atletismo Málaga Borja Vivas comenzó ayer con muy buen pie la temporada, ya que obtuvo un registro de 20,03 metros en un control de marcas en Carranque. En el mismo, registró también otros dos lanzamientos muy cerca de veinte metros.

«Uno no sabe cómo va a estar hasta que no empieza a probarse. Puede que este invierno que voy con menos expectativas que otros años me vayan mejor las cosas, porque se quita uno los miedos», comentó Vivas, que el domingo competirá en Antequera en el Andaluz 'indoor' y que también tiene previsto un mitin en pista cubierta de la Diamond League el jueves 8 de febrero en Madrid y el Campeonato de España de pista cubierta, el fin de semana del 17 y 18, en Valencia.

A nivel internacional, Borja Vivas ya ha hecho la marca mínima (19,90 metros) para el Europeo al aire libre, que será en Berlín, del 7 al 12 de agosto. Mucho más difícil será estar en el Mundial en pista cubierta, con una final directa (16 lanzadores, en lugar de 32) y una nínima poco accesible, de 20,80 metros, con lo que no se descarta la repesca de atletas. A sus 33 años, Vivas lleva ya tres lustros en la élite del atletismo nacional.