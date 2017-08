Mundial de Londres España, de forma brillante a la final de 4x400 metros Por la calle dos Lucas Búa entrega el relevo a Darwin Echeverry / REUTERS Ganó su serie por delante de Polonia, Cuba y Jamaica. "Será complicado conseguir una medalla, pero sí buscaremos un récord de España", avisan. AFP Londres Sábado, 12 agosto 2017, 17:20

España se clasificó de forma brillante a la final del relevo masculino 4x400 metros del Mundial de Londres-2017, tras imponerse este sábado en su serie de la primera ronda, con un tiempo de 3:01.72.

El cuarteto formado por Óscar Husillos, Lucas Búa, Darwin Echeverry -nacido en Colombia- y Samuel García se impuso en una carrera en la que también lograron el billete para la final del domingo Polonia (3:01.78) y Cuba (3:01.88).

"El palo nunca se paró. Estuvimos arrastrando muy bien todas las postas. En el último relevo no escuchaba a nadie detrás. Intenté estar relajado y al final ya pensando en la final de mañana", explicó Samuel García sobre cómo afrontó en cabeza la última vuelta.

"No se debe hablar de medallas, sino de actitud. Será complicado conseguir una medalla, pero sí buscaremos un récord de España", subrayó. La plusmarca nacional, vigente desde el Mundial de Edmonton-2001, está en 3:01.42.

¡Equipazo! Husillos, Búa, Echeverry y García. Los 4 hombres que han ganado su semifinal en los 4x100. #London2017 en https://t.co/fLW7LTPBrjpic.twitter.com/QFq1s2P5XA — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 12, 2017

Casi récord de España

España llegaba al Mundial con el tercer tiempo de la temporada, solo superado por Estados Unidos y Botsuana, que disputaron la segunda serie. Los norteamericanos se clasificaron también ganando esa carrera (2:59.23), pero no los africanos, que fueron sextos (3:06.50). En esa segunda serie, pasaron, junto a Estados Unidos, a la final Trinidad y Tobago (2:59.35), Bélgica (2:59.47), Gran Bretaña (3:00.10) y Francia (3:00.93).

Los cuatro integrantes del equipo español estaban muy sonrientes, insistiendo en que el objetivo está cumplido con estar en la final. "Creo que fue el mejor cuatrocientos que he vivido. Me encontré muy fresco y con muchas ganas. No éramos los favoritos, pero estamos en la final. Mañana lo que haremos es salir a correr y disfrutar", señaló Echeverry.

Su compañero Lucas Búa destacó que la gran fuerza del equipo español es su homogeneidad y que no hay ningún relevo en donde baje el nivel.

"Otros países no son tan homogéneos como somos nosotros. Había algunos que en las postas de la mitad perdían velocidad", analizó el atleta toledano.

Domingo cargado

El cuarteto español se impuso a finales de julio en el Campeonato de Europa de selecciones en Lille (Francia), con un tiempo de 3:02.32, que superó este sábado en Londres. Desde el Mundial de París-2003, España no conseguía alcanzar la final de este relevo.

Pese a los llamamientos repetidos a la cautela, el hecho de que algunos países que se tenían muy en cuenta no consiguieran entrar en los ocho finalistas hace que los españoles sientan que todo es posible.

"Visto el resultado, puede pasar de todo en la final. No ha entrado en la final Botsuana, tampoco Jamaica, sí que ha pasado Cuba... Nosotros estaremos muy motivados, hasta más que hoy. Buscaremos el récord (de España) y a ver si podemos seguir la rueda de los delante", señaló Oscar Husillos.

El domingo será por lo tanto una jornada cargada para el atletismo español, con posibilidades de medalla en varios frentes. Por la mañana se disputarán todas las pruebas de marcha, donde Miguel Ángel López pondrá en juego su título mundial de 20 kilómetros de Pekín-2015.

En la última sesión del Mundial de Londres, Adel Mechaal disputará la final en los 1.500 metros y el cuarteto español de 4x400 buscará la sorpresa para ayudar a salvar el balance para los españoles, que antes de este fin de semana, en los ocho primeros días de competición, no consiguieron ninguna medalla.