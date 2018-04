Duane da Rocha, oro en 50 espalda: «Llegué a rechazar la natación; he vuelto a nacer»

La cara de felicidad que tenía Duane da Rocha al acabar la final de los 50 metros espalda en el Campeonato de España que se celebra estos días en Inacua lo decía todo. Una medalla de oro que viene a poner fin a dos años muy complicados para la nadadora malagueña, en los que incluso pasó algún que otro problema psicológico.

La de ayer fue una jornada intensa para Duane da Rocha, en la que se proclamó campeona de España en los 50 metros espalda. La nadadora del Club Natación Mijas comenzó la jornada con una fase preliminar de la prueba. Un primer ejercicio del día en el que no tuvo demasiados problemas para colarse en las semifinales, que se iban a disputar a las 17.30 horas de la tarde, con una marca de 28:87 segundos. La cita de la tarde la nadadora malagueña (nació en Brasil, aunque se crió en la provincia desde que era una niña) la afrontó con la misma energía que en la prueba matinal y logró el pase a la final con un tiempo de 28:51 segundos. Una final en la que mostró que era la dominadora de la prueba, con un tiempo de 28:67.

Disfrutar nadando

«Volver a tener ganas de competir y sentir el cosquilleo ha sido algo increíble. Lo que he pasado ha sido bastante duro y he llegado a rechazar la natación y yo soy natación; he vuelto a nacer», confesó Da Rocha sobre las dificultades por las que ha atravesado en los últimos años. Lo hizo con la medalla de oro colgada, símbolo de que esas dificultades son cosas del pasado.

«Estoy muy contenta por lograr esta medalla. Por la mañana no me esperaba estar tan bien y en buena forma. Por la tarde me hubiera gustado hacer mejor marca, pero mi objetivo de este campeonato era disfrutar», aseguró la nadadora del Club Natación Mijas. Un triunfo que llegó en Inacua, una instalación especial para Da Rocha, puesto que aseguró: «Me ha gustado volver a Inacua, porque sólo me trae buenos recuerdos. Aquí logré mis dos pases olímpicos. Siempre que he nadado aquí he logrado buenos resultados». Tras pasar por el Centro de Alto Rendimiento de Barcelona para preparar los Juegos Olímpicos de Río, decidió volver a casa ya que las cosas no fueron como ella esperaba. «En Barcelona me costaba encontrarme a mí misma y estaba teniendo algunos problemas psicológicos. Volver a Málaga fue la mejor decisión. Gracias al ambiente, el entrenador y el grupo de trabajo he conseguido que la natación saliera sola», comentó tras bajarse de lo más alto del podio y posar ante los medios gráficos.

Sobre sus próximos retos y futuro a nivel personal, la nadadora malagueña analizó lo que está por venir. «Creo que tengo que seguir disfrutando e ir paso a paso. Lo que quiero es centrarme en mi transición a la vida real y en eso estoy. Sólo busco dar pasos hacia delante», aseguró. Además, añadió: «No quería terminar mal en la natación. Quiero estar orgullosa de todo lo que he logrado y no acabar mi carrera por problemas o frustración».

Meritorio tercero

Aunque, eso sí, hubo más protagonistas malagueñas en la jornada de ayer. María de Valdés logró un meritorio tercer puesto, con una marca de 16.41:47, en la prueba de los 1.500 metros libre. En ella Mireia Belmonte dejó sin opción alguna a sus rivales, puesto que firmó un tiempo de 16.07:43, que le sirvió para colgarse la medalla de oro y lograr la marca mínima que la clasifica para el Campeonato de Europa. No fue la única marca mínima que logró la nadadora catalana, puesto que en la semifinal de los 200 metros estilos firmó un tiempo de 2.12:54, que le otorga también el billete para el certamen europeo que se celebrará en Glasgow.

La de ayer fue una jornada intensa de natación en Inacua, en la que la respuesta del público fue absoluta puesto que las gradas estuvieron llenas. Tan sólo quedan dos días de Campeonato de España, aunque con muchas medallas, récords y clasificaciones para el Europeo en juego. Un día en el que Duane Rocha volvió disfrutar dentro de una piscina y logró una medalla de oro.