Duane da Rocha completa el regreso soñado

Lo volvió a hacer. Duane Rocha sumó esta tarde su segunda medalla de oro en el Campeonato de España Open Primavera de natación que hoy se clausura en la piscina de Inacua. La nadadora malagueña se impuso con autoridad en los 100 espalda después de haber ganado el oro el pasado lunes en los 50 espalda. Completó así el regreso soñado pues Da Rocha llevaba un año alejada de la alta competición e incluso se había planteado dejar la natación.

Pese a no ser su distancia predilecta, los 200 espalda, la nadadora del Mijas logró un triunfo incontestable en los 100 espalda, y lo hizo con una excelente marca de 1:00.87, con la que rozó la mínima para el Campeonato de Europa que se va a celebrar en Glasgow. Segunda fue Paloma de Bordons (Bahía de Cádiz), que partía como favorita (1:01.36 y que se vio superada por la nadadora malagueña. El tercer puesto fue para África Zamorano con 1:01.60.

«La verdad es que he superado todas las expectativas que tenía antes de empezar a competir. Estaba un poco nerviosa porque cuando nadé el primer 50 me fue muy bien y luego he ido nadando un poco peor. Pero mira, la verdad es que no me preocupé porque yo he venido aquí a jugar y tampoco me iba a preocupar porque las marcas no salgan teniendo en cuenta lo que he entrenado y todo lo que llevo detrás. He salido a disfrutar sin ninguna presión. Me siento orgullosa de mí misma», aseguró la nadadora tras ganar la final.