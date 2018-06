Los Dólmenes planifica su futuro como si hubiera ascendido Lorenzo Ruiz sigue un partido desde la banda. / A.J. Guerrero Tras ceder en la fase de ascenso, el club antequerano confía en tener más patrocinios, y mantendrá a Lorenzo Ruiz y casi todo el bloque ANTONIO J. GUERRERO Miércoles, 6 junio 2018, 00:41

El Club Balonmano Los Dólmenes regresó a casa desde Segovia con la cabeza alta: ascendieron la pasada campaña desde Primera Estatal y estuvieron a punto de llegar a la Liga Asobal a las primeras de cambio. Un partido les ha separado de la proeza, pero ahora seguirá la planificación de la próxima campaña, la que estaba pensada para la Asobal. Se basará en aumentar los patrocinadores y abonados, y en seguir confiando en Lorenzo Ruiz para volver a soñar en el Fernando Argüelles la próxima campaña.

«Tenemos algunos patrocinadores confirmados, pero aún no hay nada cerrado, porque no sabíamos en qué categoría íbamos a jugar», reconoció la presidenta del club, Lourdes Melero, lo que no quita que se cierren los preacuerdos. «La Fundación Unicaja ha confirmado que sí, y además va a subir la ayuda un poquito», adelantó, y confesó que tiene pensado reunirse ya con el responsable de la empresa Conservas Alsur, José Jiménez, que ha dado nombre al club en los últimos meses: «Confío en que Alsur también siga, me encantaría porque nos ha ido genial esta temporada y tenemos muy buen trato».

Así las cosas, aunque no se ha ascendido, parece asegurado el respaldo económico. «Nos haría falta un patrocinador fuerte más, o varios pequeñitos para tener más tranquilidad y poder hacer los fichajes que quizás se precisarían para ir formando una plantilla de Asobal, pese a seguir en División de Honor Plata», añadió Ruiz. «Queremos hacer un par de ellos buenos, por lo que tenemos que tenerlo todo atado para responder luego a todo el mundo», concretó.

«La Fundación Unicaja subirá la ayuda», confirmó la presidenta, Lourdes Melero

Ruiz:«Este equipo de guerreros se levantará y volverá más fuerte el próximo curso»

Sobre las metas deportivas que se pone el club, Melero lo tiene claro: «El objetivo era mantenernos esta temporada, pero nos ha ido genial, yendo primeros y segundos toda la temporada, así que nos gustaría poder optar a ascender a la Asobal la próxima temporada». Todo para dar respuesta a los abonados, cuya nueva campaña se presentará a mediados de julio. «También será importante para captar la masa social suficiente que apoye al equipo. Esperamos hacer una buena campaña de abonados y que la gente responda. Esta temporada se ha notado que la gente se ha enganchado, que en los últimos partidos han animado muchísimo», añadió.

La derrota sufrida el sábado en Segovia fue importante (a cuatro segundos del final), pero el equipo ya tiene el cuerpo y la mente puestos en la próxima temporada. El técnico Lorenzo Ruiz y su ayudante, Darío Mata, seguirán al frente del equipo para fraguar otro proyecto competitivo que les permita alcanzar la cima, tras la experiencia de esta temporada. «Ahora vamos a empezar a configurar el equipo. Va a haber gente que no seguirá, porque es normal, ya que están recibiendo llamadas de equipos y clubes más potentes», declaró Ruiz.

Salto de calidad

«Nuestro objetivo es intentar hacer un equipo competitivo. Siempre buscando gente de cantera, con proyección. Esa es la idea y la filosofía que hemos seguido y vamos a seguir. El club tiene que hacer un esfuerzo y buscar más recursos para dar ese saltito de calidad», destacó el preparador.

Uno de los objetivos será mantener el bloque: «No puedo decir ahora mismo quién se va o quién se queda, eso se irá sabiendo. El bloque va a intentar seguir, lo que es la columna vertebral del equipo. Yo ya he hablado con bastantes de ellos. En teoría tienen ganas de seguir aquí y eso es bueno porque quiere decir que están bien y se sienten queridos».

Además, Ruiz está convencido de que el equipo se repondrá de la derrota ante el Sinfín cántabro, que a la postre ascendió al derrotar al Nava en la final. «Que nadie los dé por muertos. Este equipo de guerreros se levantará y volverá más fuerte el próximo curso». «El balance del año es fantástico –añadió–. Tanto este como el anterior han sido dos años en los que deportivamente hablando no se puede pedir más. Hemos llegado si no a lo más alto, que hubiera sido subir, a unos niveles muy altos. Con los recursos que tenemos y nuestra forma de trabajar, creo que no se puede pedir más».

En la segunda vuelta el Conservas Alsur sufrió altibajos, pero a base de sufrimiento, sacrificio y mucho trabajo el equipo logró sobreponerse para certificar matemáticamente su presencia en el sector de promoción y llegar a la penúltima jornada de Liga con opciones de conseguir el ascenso directo a la Asobal. Sin embargo, el tropiezo en casa frente al líder, el Alcobendas, en un final apretado, dio el billete a Primera al cuadro madrileño.

El azar quiso que el sorteo le deparara el Auto Gomas Sinfín en la primera semifinal. Un equipo de gran solidez defensiva que acabó imponiéndose por la mínima en los últimos segundos de partido, después de ir por detrás en el marcador durante todo el grueso de la eliminatoria. «Hubo mala suerte. Fue un partido bueno, y creo que jugamos muy bien. Teníamos todo muy bien estudiado y trabajado, y al final no entró lo que tuvo que entrar por mala suerte y nos quedamos fuera», sentenció Ruiz.