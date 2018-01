Derrota severa del Rincón Fertilidad a la vuelta del 'parón' liguero Pese a la buena actuación de Virginia Fernández en la portería y a la de Paula García, perdió por un resultado amplio en Granollers OPTA Domingo, 14 enero 2018, 00:22

granollers. El Rincón Fertilidad volvió de vacío de Granollers tras encajar una derrota más severa de lo que se esperaba. El equipo de Diego Carrasco siempre fue a remolque en el marcador aunque durante la primera mitad y los primeros minutos de la reanudación mantuvo el tipo. A partir del minuto 40 el KH-7 fue totalmente superior y las malagueñas fueron de bajón, hasta encajar un severo 29-21. Virginia Fernández, en la portería, y Paula García, con siete goles en su haber, fueron las más destacadas del Rincón Fertilidad en un encuentro para olvidar.

29 GRANOLLERS 21 RINCÓN KH7 Granollers De la Torre (p), Vizuete (5), Gassama (1), Sarandeva (4), Matthijs (10), Torras (4), Vegue (1) -siete inicial-,Morales (ps), Monros, González (2), Calle, Rojas, Mera, Vázquez, Ballesteros (1) y Prelchi (1). Rincón Fertilidad Málaga Fernández (p), López (4), Calzado (2), García (7), Gandulfo, Boada (4), Pessoa (2) -siete inicial-, Marín (ps), Veljkovic (1), Jabby, Cosano, Martín (1). Parciales 1-2, 4-3, 6-5, 8-5, 9-7, 12-10 (descanso), 15-12, 18-14, 20-16, 22-18, 26-20 y 29-21. Árbitros Ignacio García y Andreu Marín (Colegio Catalán). Excluyeron a Matthijs y a Martín. Cancha Palau D'Esports de Granollers ante unos 300 espectadores.

«En la primera mitad no nos hemos sentido tan incómodos como en la segunda, con muchos fallos a portería, desajustes en defensa... Nos daba algo de miedo el tema del parón (navideño), ver cómo nos encontrábamos en el reinicio de la competición y ahí está el resultado, bastante malo», proclamó tras el choque el técnico del Rincón, Diego Carrasco. «Cuando nos podíamos acercar en el marcador y apretarles, hemos fallado algunas acciones solas ante la portería. No nos esperábamos este resultado, pero no queda otra que seguir trabajando y tratar de mejorar lo que no hemos hecho aquí bien», añadió.