Derbi andaluz entre el UMA Antequera y el Córdoba para despedir el año

El UMA Antequera intentará cerrar el año con una nueva victoria que le permita mantenerse en la zona noble de la tabla antes de marcharse al paréntesis navideño. A las 17.00 horas de esta tarde disputará la decimoquinta jornada de Liga en Segunda División frente al Itea Córdoba Futsal en el Fernando Argüelles. Otra prueba de fuego, esta vez en forma de derbi andaluz, que pondrá a prueba a los pupilos de Manuel Luiggi Carrasco ‘Moli’, obligados a ganar para no perder de vista los puestos de cabeza.

Los universitarios recibirán en casa a un equipo tenaz y persistente que no decae el ritmo en ninguna fase del encuentro. De hecho, los cordobeses ya plantaron cara a lo antequeranos en los primeros encuentros que disputaron en la fase de pretemporada, en la que el cuadro universitario sacó un empate (2-2) y una derrota (1-0).

Ahora la situación es diferente. Con puntos de por medio, las dos escuadras no tienen en mente otra cosa que no sea llevarse el triunfo antes del parón de Navidad. Sobre todo el Córdoba cuya situación en la tabla no les permite andarse con rodeos. Los cordobeses son undécimos, y atesoran en su haber un balance negativo de seis derrotas, tres empates y cinco victorias: «Ya nos hemos enfrentado a ellos dos veces en pretemporada y fueron dos p», apunta Carlos Corredera, ala del UMA y exjugador del conjunto cordobés.

Buenas sensaciones

«Debemos acabar el año con buenas sensaciones. Llevamos dos jornadas seguidas sin conocer la victoria y el hecho de jugar en casa tiene que hacernos más fuertes», sostiene Corredera. El UMA es sexto, empatado a puntos (26) con Puertollano y Burela, equipo que marca el límite para jugarse el ascenso en la liguilla al final de la campaña.

El cuadro antequerano quiere acabar el año con buen sabor de boca, ofreciendo buen juego ante sus aficionados, a los que esperan poder brindar el último triunfo del año: «El objetivo es terminar la primera vuelta en puesto de play-off; si queremos seguir ahí al final de Liga tenemos que salir a por el triunfo desde el primer minuto», matiza Carlos.