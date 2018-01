Damián Quintero vuelve al podio tras cinco meses de lesión El karateca malagueño ganó el bronce en el Abierto de París Domingo, 28 enero 2018, 18:51

El karateca malagueño Damián Quintero volvió a subirse al podio en una competición internacional, tras cinco meses alejado de la competición por una rotura muscular. Quintero empezaba el año en el Abierto de París (uno de los siete torneos de la Liga Mundial de Karate) y lo hizo con un buen resultado, una medalla de bronce que engorda su ya amplio palmarés. El malagueño se impuso por 4-1 al venezolano Antonio Díaz para lograr el metal.

Desde que se proclamó subcampeón de los World Games, en el mes de julio, no había vuelto a subir al podio. Damián Quintero suma así un nuevo metal (y van 52 a nivel internacional) en su palmarés deportivo.. “Después de tantos meses sin competir la verdad es que me he encontrado bastante bien; las sensaciones al pisar de nuevo el tatami son muy positivas”, aseguraba el malagueño.

Salvo el cruce en el que perdió las opciones de disputar la final (contra el representante de China Taipei, Yi-Ta Wang, que se impuso por un ajustado 3-2), el español superó todos sus enfrentamientos por contundentes 5-0.

María Torres

Entre la representación malagueña en París, la joven María Torres obtuvo el séptimo puesto en su categoría tras cinco combates. La próxima semana la karateca de la capital de la Costa del Sol partirá hacia Sochi (Rusia) para participar en el Campeonato de Europa Sub-21.