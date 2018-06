Damián Quintero cae en semifinales y luchará por el bronce en Estambul El karateca malagueño buscará este domingo una nueva medalla en el Circuito Mundial de kárate ENRIQUE MIRANDA Málaga Sábado, 9 junio 2018, 14:48

No podrá esta vez Damián Quintero estar en una final, el lugar habitual de uno de los mejores karatecas del mundo. El malagueño debutaba este fin de semana en el Abierto de Estambul y no ha sido hasta ahora el torneo esperado para el internacional.

Este sábado compitió por meterse en la final, pero Damián Quintero cayó derrotado por el japonés Kazumasa Moto. El malagueño, actual número 2 del mundo, no podrá medirse en la final ante su gran rival, el también japonés Ryo Kiyuna, quien recientemente se ha puesto por delante de Quintero en el ranking después de tres años de hegemonía del profesional criado en Torremolinos.

Pese a todo, Quintero tendrá ocasión este domingo de subir al podio. Competirá contra al japonés Ryonosuke Kikuchi por conseguir el bronce en esta prueba de Turquía del Circuito Mundial de Kárate.

«He salido al tatami tranquilo y he disfrutado de mis katas», ha afirmado Quintero tras quedar fuera de la final en declaraciones facilitadas a la prensa. «Pero en la segunda parte de mi último kata, el de semifinales me he encontrado un poco más cansado de lo normal, quizás porque ha habido poco descanso entre ronda y ronda», dijo.

Quintero afronta la lucha por el bronce como un paso más para seguir sumando puntos en el ranking –puesto que su objetivo de aquí a Tokio 2020 es estar entre los cuatro primeros- y como un último test antes de tomarse unos días de vacaciones.