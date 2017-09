Damián Quintero, eliminado en Alemania

El torremolinense Damián Quintero perdió ayer en la segunda ronda del Abierto de Alemania tras un pequeño desequilibrio en la ejecución de un kata, Annan, que el malagueño controla a la perfección. «Me he resbalado ligeramente y eso ha inclinado la balanza hacia el competidor japonés», afirmó Quintero, que a pesar de que en esta ocasión no luchará por las medallas, se mantiene número 1 del 'ranking' mundial. «De los errores se aprende, y al tener claro que ha sido un fallo mío y que lo puedo controlar y corregir, eso me motiva para volver con más fuerza», aseguró.