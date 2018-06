Crispi seguirá otro año en el UMA Antequera y jugará en Primera con 39 años Crispi / SUR Fútbol-sala Puede ser el jugador más veterano de la categoría tras las recientes retiradas de leyendas como Eseverri o Paco Sedano SUR Sábado, 23 junio 2018, 00:17

El UMA Antequera confirmó ayer la continuidad de su capitán, Crispi, por una temporada más tras el regreso del equipo a la máxima categoría del fútbol-sala nacional. A sus 39 años, el líder del grupo dirigido por Moli volverá a lucir el número 6 y en principio puede ser el jugador más veterano de Primera tras las recientes retiradas de leyendas como Eseverri o Paco Sedano.

«Veía complicado ascender otra vez antes de mi retirada, pero una vez que decidí seguir jugando una temporada más, me puse la meta personal de devolver al UMA Antequera a Primera División. No sabía cuándo sería, aunque ha sido esta campaña por suerte. Gracias a Dios he conseguido estos dos ascensos, que son algo que nunca había imaginado cuando estaba jugando fuera de Málaga», recalca sobre sus sensaciones esta última temporada.