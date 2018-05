SUR crea un consejo asesor para velar por la igualdad en la información deportiva

¿Deben ocupar los equipos femeninos el mismo espacio en los medios que los masculinos? ¿Tiene que haber discriminación positiva? ¿Se siguen usando expresiones o enfoques sexistas en determinadas informaciones? ¿Cómo se fomenta la igualdad de género en los deportes? Todas estas cuestiones y muchas más han impulsado a SUR a crear un consejo asesor que vele por esta igualdad en la información deportiva, una iniciativa que tiene voluntad de continuidad y que se quiere ir ampliando poco a poco y trasladándose al resto del periódico.

De esa inquietud surgió la idea de contactar con mujeres relacionadas con el mundo del deporte malagueño para crear este grupo de trabajo y que colaboren con SUR en la creación de una guía de consejos y recomendaciones a la hora de tratar la información deportiva. En esta primera reunión del consejo asesor participaron Adriana Martín, futbolista y capitana del Málaga; Dana Cervantes, atleta olímpica ya retirada y ahora al frente de su propio club de tecnificación y entrenamiento deportivo; Alhambra Nievas, árbitra de rugby internacional nombrada como la mejor del mundo; Mari Carmen Morales, exjugadora conocida en el mundo del baloncesto como 'Largui', profesora y pedagoga, y Laura Pérez, periodista y creadora de la web Avance Deportivo. A la cita no pudo acudir por un problema de última hora la capitana del Rincón Fertilidad de balonmano, Sole López. Por parte del periódico acudieron su director, Manuel Castillo; la redactora jefa de Local, Ana Barreales; el redactor jefe de Deportes, Sergio Cortés, y Ester Requena, redactora de SUR.es.

«Si algo vende, pero va en contra de un objetivo social como es la igualdad, no puedes seguir vendiéndolo» Alhambra Nievas, Árbitra de rugby

El primer encuentro, celebrado en las instalaciones del periódico, sirvió para establecer un debate general sobre el tratamiento informativo de las noticias del deporte femenino y para aportar ideas que puedan mejorarlo. Todas las participantes admitieron que se ha avanzado en esta materia, pese a que aún queda mucho por hacer. Mari Carmen Morales hizo hincapié en la importancia del contenido:«En igualdad de condiciones, los deportistas masculinos y femeninos tendrían que tener el mismo espacio en los medios». El director de SUR explicó que ese debe ser el planteamiento, aunque después hay una serie de criterios o de elementos correctores que puede hacer que esa igualdad no llegue al cien por cien. «Pero como criterio general la aspiración tiene que ser llegar a esa igualdad», aseguró.

«Muchas veces se piensa que en el fútbol femenino no hay fuerza, no hay golpes, y no es así» Adriana Martín, Futbolista del Málaga