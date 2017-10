«No ir convocado con la selección me motivó aún más para ganar» Francisco Guerrero en un entrenamiento en Inacua. / A. Cabrera El coineño Francisco Guerrero se proclamó campeón del mundo tras jugar la fase previa pese a ser el actual subcampeón de España IVÁN GELIBTER Miércoles, 18 octubre 2017, 00:24

Francisco Guerrero (Coín, 2003) era este pasado domingo uno de las personas más felices de su pueblo. Junto a su compañero, el gaditano Javier Leal, se llevo el título de campeón del mundo del pádel en categoría infantil; un triunfo muy luchado que además le sirvió pare reivindicarse. Pese a ser el actual campeón de Andalucía y subcampeón de España, el seleccionador nacional Jon García Ariño, decidió no convocarle para el Mundial. Este joven coineño, lejos de deprimirse, derrotó a todos su rivales en la competición ‘open’ y se llevó un título que le supo a mucho.

«La verdad que no ir seleccionado fue una decepción, pero eso me motivó para entrenar más fuerte y conseguir el objetivo de ganar», apunta. Una victoria, por cierto, que tuvo que labrarse desde la fases previa del campeonato; una mayor carga de partidos que sus rivales más importantes no tuvieron que afrontar.

«Se sumaron las dos cosas por igual; por un lado el hecho de estar en Málaga era importante, pero la ‘rabia’ de no estar en la selección era una motivación que nos permitió jugar un buen torneo y convertirnos en campeones del mundo», sostiene.

Francisco (Fran) tiene solo 14 años, pero lleva en una pista de pádel desde los 5 años. Como tantos otros, él empezó a jugar en La Trocha, también con el entrenador José Solano, con el que ahora se mantiene fiel entrenando en Inacua Centro de Raqueta. Entrena cuatro días a la semana, dos horas cada tarde, tanto el físico como la parte más técnica. «Aún quedan algunos torneos más, pero el año que viene cambio de categoría y será más duro», asegura. Para ello seguirá entrenando duro con el objetivo de ganar títulos sin renunciar, por supuesto, a sus obligaciones. «El colegio es igual de importante que el deporte», señala.