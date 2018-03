Contundente triunfo del 26 de Febrero en Roquetas

El pasado fin de semana se disputó la jornada correspondiente al pasado día 4, tanto en la categoría de Honor cadete como en Andaluza infantil.

En cadete, el 26 de Febrero se impuso con contundencia en su visita al Roquetas almeriense por 0-4, gracias a los goles obtenidos por David, Francisco, Daniel y Javier.

Otro triunfador a domicilio fue el Málaga, que se impuso sobre el Peloteros de Sevilla por 2-3, con goles malaguistas de Juanma (2) y Andrés, mientras el San Félix perdía en su visita al Granada por 3-0. El resto de marcadores dejaron los siguientes resultados: Sevilla, 0; Real Betis, 1. Almería, 0; Balón, 0. Altair, 2; Córdoba, 0. Alcalá, 1; La Cañada, 1. Maracena, 4; Nervión, 2.

En cuanto a la Andaluza infantil, el derbi Tiro Pichón-Puerto Malagueño se decantó del lado local gracias al gol obtenido en el minto 13 por su jugador Saúl.

El Málaga se dejó sorprender por el Granada y perdió 0-1 con gol del granadino de Antonio. Pese a ello, los malaguistas permanecen líderes. El Antequera perdió en casa ante el granadino Motril por 0-1.

Otros marcadores de la jornada en la categoría fueron: Linares, 1, We Fútbol, 2. Almería, 4; La Cañada, 0. Atlético Jaén, 1; Real Jaén, 1. C. de Granada, 1; Pavía, 2. Maracena, 2; C. de Roquetas, 1. El Málaga es líder con 58 puntos y el Almería es segundo con 57.