Clavero se juega en Holiday World el Campeonato de España

ALBERTO GÓMEZ

Viernes, 4 agosto 2017, 00:36

El complejo hotelero Holiday World, en Benalmádena, acogerá mañana su tradicional velada de boxeo profesional. José Manuel López Clavero, conocido como ‘el hombre tranquilo’, y Jorge Vallejo, que llega a la Costa del Sol tras su victoria en Castro Urdiales, se verán las caras en el ring con motivo del Campeonato de España de superwélter (peso mediano ligero). Ambos llegan en buen estado de forma. Clavero viene de vencer a Pérez Salido y Navascués y es el gran favorito para hacerse con la victoria.

Será el combate principal de la jornada, pero no el único. Por Benalmádena también pasarán el excampeón europeo del peso gallo Ryan Farrag en su primera aparición en España. Se enfrentará al georgiano Jaba Memishishi, con un récord de seis victorias y una derrota. La velada contará además con el noqueador navarro César ‘Bam Bam’ Núñez, uno de los púgiles favoritos de la afición por su estilo arriesgado y descarnado desde el primer minuto. El púgil entrenado por Eguzkiza, y perteneciente a MGZ, presenta una carta de ocho ‘nocauts’ en once combates y boxeó por última vez en mayo, cuando noqueó al gorgiano Tsamalaidze en Zaragoza. Su rival será otro georgiano, Sandro Jajanidze, con una victoria ante su último oponente por ‘nocaut’ técnico.

Antes pasarán por el ring de Holiday World Senior Micha, que combatirá contra Dato Nanava en el límite del ligero. Los pesos cruceros (seis por tres asaltos) estarán presentes con el nicaragüense Ion Costín y el gaditano Reynaldo Cajina. El latinoamericano es un boxeador rodado, con experiencia suficiente para medirse al andaluz, que le plantará cara con su boxeo rápido e intenso. Para abrir boca, desde Marbella llegará José ‘Puño’ Torrisco, que se enfrentará al experimentado Mikheil Gogebashvili, con una pegada de apenas un veinte por ciento.

La velada, patrocinada por SUR y el Patronato de Turismo, tendrá lugar en el Club de playa del resort benalmadense, que desde hace un lustro organiza una jornada de boxeo profesional con creciente éxito de público. El aforo es limitado y las entradas están disponibles en el ‘beach club’ y en la página web de Holiday World. La jornada comenzará a las ocho de la tarde. Clavero no debería tener problemas para alzarse con la victoria, aunque el madrileño, granadino de adopción, encontrará en Vallejo a un rival incómodo. Clavero se caracteriza por ser un boxeador tranquilo. Dio el salto al profesionalismo en 2014 y parece empeñado en desmitificar el boxeo, un deporte que califica «de caballeros». Le gustan los golpes rectos y tiene buena esquiva, una cualidad forjada desde los 16 años, cuando comenzó a practicar deportes de contacto. Con un peso de 69 kilos, su presencia es el gran reclamo de la velada organizada en Holiday World, donde no estarán algunos de los mejores boxeadores de la clasificación. Todos temen enfrentarse al andaluz. Un ejemplo es El Chatarrero, uno de los boxeadores más mediáticos del país, quien siempre parece tener una excusa para no medirse a Clavero. Su objetivo ahora es conseguir disputar ese combate. Antes tiene una cita en el complejo Holiday World de Benalmádena, donde los aficionados al boxeo disfrutarán de una velada intensa y vibrante.