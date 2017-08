Boxeo Clavero, ante su gran momento José Manuel López Clavero, durante un entrenamiento. / Carolina Mayas Peleará este fin de semana en el Holiday World Hoteles de Benalmádena por el Campeonato de España de superwélter FÁTIMA ÁVILA-CASANOVA Jueves, 3 agosto 2017, 00:26

Holiday World Hoteles de Benalmádena acogerá este sábado el Campeonato de España del peso superwélter. Encima del ring se verán las caras José Manuel López Clavero, conocido como ‘el hombre tranquilo’, y Jorge Vallejo. Ambos llegan a la cita por méritos propios. Vallejo, un boxeador joven que va con todo el hambre del mundo para llevarse el cinturón, acude a la contienda benalmadense tras su última victoria en Castro Urdiales,y Clavero llega tras obtener dos importantes victorias esta temporada frente a rivales de la entidad de Navascués y David Pérez Salinas.

Será una gran batalla en la que Clavero (como se le conoce) es el gran favorito para hacerse con la victoria. Madrileño de nacimiento y granadino de adopción, decidió dejar el ejército por su gran pasión, el boxeo. Desde entonces ha experimentado una gran evolución, a pesar de tener que bailar siempre con la más fea al enfrentarse a todo tipo de rivales. Lejos de los clichés típicos de este deporte, en los que suele imponerse cierta chulería por encima de la elegancia y el buen hacer, Clavero se caracteriza por ser un hombre pausado, de miras claras y extremadamente educado. Nunca le gusta dar un no por respuesta, quizá por ello se ha tenido que enfrentar a rivales que muchos otros hubiesen rechazado al instante.

Pelea contra El Chatarrero

No obstante, espera impaciente la oportunidad de medirse a uno de los boxeadores más mediáticos del país, El Chatarrero, quien ya en el mes de noviembre se alzase con el título de campeón de España de superwélter arrebatándoselo a Antonio ‘Chato’ Benítez, a quien ganó por K. O. en el décimo y último asalto tras un encarnizado combate.

Jorge Vallejo será su rival en la cita que se disputará el próximo sábado

El catalán siempre parece tener una excusa para no medirse al madrileño; cuando no ha sido por lesión, se ha disculpado diciendo que antes debía vencer a Navascués, cosa que hasta ese momento el catalán veía como imposible. Quizá sea por todo ello que a Clavero no le tiembla el pulso, igual que tampoco lo hace sobre el cuadrilátero, cuando ha llegado a definirlo como un «púgil mediático mediocre», y tiene claro que conseguir un combate con él es su próximo objetivo una vez que concluya el Campeonato de España.

Hablar de El Chatarrero y sus desplantes es lo único que parece perturbar su calma, uno de los valores más en alza en el combate. El boxeador parece no sufrir en la pelea. De hecho, da la sensación de que disfruta cuando la batalla se complica de un asalto a otro, quizá fruto de la experiencia que ha alcanzado con los años. Con el paso del tiempo ha madurado hasta alcanzar su mejor nivel deportivo, ganando su derecho a disputar el título nacional sobre el ring.

Respeto

Por mucho que algunos de los grandes boxeadores del país intenten desvirtuar su trayectoria, sus rivales hablan por él y se ha ganado el respeto tanto de aficionados como de entendidos en la materia. Si alguien, al acudir a alguno de sus combates, espera encontrarse con un personaje grotesco, de maneras chulescas y desproporcionado en sus gestos, se equivocará al asistir al espectáculo. Si por el contrario es amante de la ciencia del boxeo y del respeto al rival, entonces estarán ante su hombre. Y no habrá mejor oportunidad para disfrutar de él que encima del cuadrilátero del Holiday World Hoteles de Benalmádena el sábado.

Este Campeonato de España llega con polémica, ya que algunos de los boxeadores mejor posicionados en el ‘ranking’ nacional han declinado la oferta de presentarse a luchar por el título debido a que tienen las miras puestas en citas europeas y mundialistas. Y también, y por qué no decirlo, porque temen que su balance de victorias se vea perturbado al enfrentarse a un boxeador que se encuentra en el mejor momento de forma de su vida. Sin embargo, nada de ello le importa al paciente de Clavero, quien asegura que su título, que espera ganar en la velada benalmadense, será más que merecido.