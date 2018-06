El Cerrado de Calderón ya vive su Deportiada Álex Pastor, con la antorcha Álex Pastor, campeón del mundo de 'kitesurf' y exalumno del colegio malagueño, fue el protagonista de la jornada inaugural CARLOS J. MARTÍNEZ Jueves, 7 junio 2018, 13:26

El colegio Cerrado de Calderón ha inaugurado esta mañana su tradicional Deportiada, que cumple ya 36 ediciones. Las jornadas se celebran entre hoy y mañana, con un sinfín de actividades deportivas para todos los alumnos del colegio. Siguiendo con la tradición, un deportista malagueño fue el encargado de 'encender' el pebetero virtual en el pabellón deportivo del centro escolar. En esta ocasión el elegido fue Álex Pastor, que fue campeón del mundo de kitesurf, exalumno del colegio Cerrado de Calderón.

La primera parada de la inauguración de la Deportiada fue el Paseo Marítimo Matías Prats. Desde allí, a la altura del Club Mediterráneo, partieron a las 10.30 horas en una 'minimaratón' 250 alumnos junto a Álex Pastor, portando la antorcha y las banderas de Europa, España, Andalucía y la del Comité Olímpico Internacional. La meta era el pabellón deportivo del colegio, donde el resto del alumnado y una numerosa presencia de padres esperaban impacientes el inicio del acto. Para amenizar la espera, un mago entretuvo con sus trucos y espectáculo a los asistentes.

Con puntualidad, a las 11.00 horas, aparecieron los participantes de la 'minimaratón' con Pastor a la cabeza. El director del centro, Pedro Lanzat, quiso dedicar unas palabras al invitado especial: «Es un honor para nosotros que estés con nosotros hoy, hace no demasiado tiempo, tú participabas en las Deportiadas. Álex Pastor es un ejemplo de que si luchas por lo que sueñas, acabarás consiguiéndolo». Por su parte, Pastor se acordó de su pasado en el colegio: «Esta mañana cuando llegué me emocioné mucho al recordar mi paso por aquí. Yo vivo en Tarifa y venir aquí para formar parte de esta jornada es algo que me hace mucha ilusión. Mi único consejo es que luchéis por vuestros sueños». Como acto final de la presentación, se proyectó un vídeo de las diferentes competiciones en las que ha participado Pastor. Dos días intensos y cargados de deporte esperan a los alumnos del colegio Cerrado de Calderón.