Carolina Navarro: «Sé que puedo ganar el torneo de Mijas; es difícil, pero se puede» Carolina Navarro, con una «motivación e ilusión especial», ayer en Mijas. / Fernando González La malagueña llega a esta quinta prueba con el objetivo de pasar de cuartos de final ante su público: «Tengo el doble de motivación» IVÁN GELIBTER Miércoles, 5 julio 2017, 00:38

En mitad de la pista central de Mijas pueblo, una de las más espectaculares del año, Carolina Navarro hace balance y señala a su sucesora, la joven Beatriz González, aunque reconoce que aún le quedan «más años de los que algunos se piensan».

– ¿Cómo se presenta este Open de Mijas?

–Interesante. La verdad es que es un torneo duro para cualquier pareja. Ahora mismo el nivel del pádel femenino está superigualado. De las ocho primeras parejas cualquiera puede ganar un título, así que la que tenga el fin de semana bueno puede ganar. Así que nada, duro, trataremos de hacerlo lo mejor posible delante de toda nuestra gente, y a ver si entre ellos y nosotras podemos hacer un buen resultado.

– ¿Se ve con ganas y posibilidades de ganar el torneo?

–Ganas, todas. En cuanto a las posibilidades, igual de difícil que el resto de parejas. Sé que puedo ganar; es duro, pero se puede.

– Imagino que habrá un plus de motivación teniendo en cuenta que es la provincia...

–Claro. Jugar en casa es una motivación extra, una ilusión extra... La gente te anima, te apoya, y eso creo que va a influir en que rindamos mejor. Venimos bien últimamente, con mejores sensaciones... Hemos cambiado de entrenador y estamos modificando algunas cosas. Esto se traduce en que vamos de menos a más y en los dos últimos torneos hemos jugado muy bien. Ahora toca seguir en la misma línea y hacerlo muy bien en este torneo.

– Con su compañera, Cecilia Reiter, han quedado a punto de llegar a semifinales en varias ocasiones...

–Sí. En la primera prueba del año perdimos contra Marta Ortega y Ariana Sánchez, que a la postre ganaron el torneo. Luego en la siguiente perdimos en cuartos contra Gemma Triay y Lucía Sainz, que perdieron la final en tres sets. Hemos tenido en esos cruces parejas que luego han hecho su mejor torneo. Los cuartos de final los hemos perdido, pero, igual que nos ha pasado eso en varios torneos, la tendencia puede cambiar en cualquier momento. Por eso le digo: será en función de cómo nos encontremos ese día y de ir partido a partido.

– Lleva la friolera de 20 años en el ‘top’ mundial, un hecho que nadie ha conseguido en este deporte hasta la fecha. ¿Cómo lo ha hecho?

–Creo que la base está en disfrutar lo que se hace. Las ganas y la motivación es lo que hace que estemos ahí cada día, y al final los resultados ayudan. Pero cuando no llegan, todo se basa en mantener la ilusión. De momento estoy en esa fase. No me quedarán muchos años, pero los que me queden –que son más de lo que muchos piensan– voy a seguir a tope.

– La Costa del Sol fue el germen del pádel en España y nos habíamos quedado sin una prueba como esta. ¿Qué ha pasado?

–Pues no lo sé. Fue una pena que el año pasado no se hiciera en Málaga, porque para mí aquí es donde mejor responde la gente, donde más personas van a los torneos... Las entradas están prácticamente agotadas, y si hubiera habido el doble de gradas, habría pasado lo mismo. Aqui está la cuna del pádel, pero, bueno, ahora vengo con el doble de motivación y muy contenta de que la gente de Málaga pueda disfrutar del mejor pádel del mundo.

– ¿Qué le parece cómo ha quedado la pista central de Mijas pueblo?

–Impresionante. La verdad es que no me imaginaba que la plaza pudiera albergar esta pista con tantas gradas. Cuando he venido, he pensado que las vistas que tiene el estadio es impresionante. Diría que es una de las más impresionantes, y más conociendo Mijas. ¿Dónde la iban a meter? Y llego y veo esto... La vista, el lugar. Es sin duda una de las mejores en mucho tiempo.

– Volviendo a lo deportivo. Este torneo cuenta con el atractivo extra de los cambios de pareja obligados por la lesión de Alejandra Salazar, que además es muy parecida a la que tuvo usted en dos ocasiones.

–Sí, la lesión de Ale es un palo para todas. Lo estaba viendo en televisión y me hizo revivir los momentos en los que tuve las dos lesiones de rodilla. De hecho, Alejandra se lesionó de lo mismo jugando el primer partido del primer torneo en 2009, cuando jugábamos juntas. De hecho, ahí también hubo cambios de pareja. Así que le deseo una pronta recuperación; es una tía fuerte. Y en cuanto a los cambios, veremos si son definitivos. Es una revolución que veremos a ver qué pasa. Entiendo que las nuevas parejas jugarán supermotivadas, lo que creo que puede desembocar en aún más igualdad.

– Veinte años después, sigue siendo la jugadora malagueña con más posibilidades de ganar el torneo. ¿Cómo ve al resto de los jugadores locales?

–Pues está Mari Carmen Villalba, que lleva mucho tiempo a un gran nivel. También está ‘Beíta’ (Beatriz González), a la que Ceci llama ‘miniCarol’, y la verdad es que ella tiene un potencial para ser la número uno del mundo en un tiempo. Además, las dos empezamos a jugar en el mismo club, en Miraflores. Me alegro de que en Málaga haya un ‘recambiazo’ como ella. Y luego hay que destacar a Ernesto Moreno y Álex Ruiz. Pero es que con Bea tengo debilidad. Una lástima que juegue de revés; si no, jugaba el Campeonato de España con ella.