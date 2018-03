Carmen Balbuena vuelve a recuperar la sonrisa Balbuena posa con uno de los oros obtenidos en Cádiz / SUR La nadadora malagueña ha regresado a casa y se alzó con dos oros con el Inacua en el Campeonato de Andalucía CARLOS J. MARTÍNEZ Viernes, 16 marzo 2018, 00:31

La torremolinense Carmen Balbuena ha vuelto a recuperar la sonrisa en una piscina. La joven nadadora ha regresado de su estancia en el Club Natación Sabadell y disfruta en su tierra de las mieles del éxito. Aunque su estancia en el conjunto catalán fue también satisfactoria, puesto que hace un año se proclamó campeona absoluta de España en la prueba de 100 metros mariposas, no hay nada como volver a casa.

El pasado fin de semana se disputó en Cádiz el Campeonato Andaluz de natación, en el que la malagueña tuvo un protagonismo destacado. Dos medallas de oro se colgó en las pruebas de 50 y 100 metros mariposa en categoría absoluta. Carmen Balbuena sigue siendo la gran dominadora de estas pruebas. «Carmen se puso en contacto con nosotros y llevamos a cabo todas las gestiones necesarias para realizar el cambio de club y que pueda competir con nosotros», explicó el entrenador del Club Deportivo Natación Inacua, Patrick Luppi.

La joven nadadora decidió cambiar de aires y trasladarse desde el Sabadell al equipo malagueño Inacua, que se encuentra cerca de su Torremolinos natal. Carmen Balbuena saltó al panorama nacional con tan sólo quince años. Fue en 2014 cuando sorprendió a todos en los Campeonatos de España celebrados en Barcelona. En ese certamen se impuso en 100 mariposa con un registro de 59.64, lo que le permitió lograr el récord de los campeonatos, además del de España de menores de 15 años y el de Andalucía.

Una carrera exitosa

Aunque lo mejor de Carmen Balbuena está por venir, la carrera de la nadadora malagueña, a sus diecinueve años, está plagada de éxitos. Ha sido campeona de España en categoría infantil, júnior y absoluto en mariposa, lo que demuestra su dominio absoluto en esta disciplina. Pero sus triunfos no se limitan al ámbito nacional, puesto que se ha colgado las medallas de oro, plata y bronce en diferentes competiciones a nivel europeo. En los Campeonatos del Mundo su mejor posición fue la sexta, en Singapur en 2015, si bien fue la mejor clasificada de las nadadoras europeas.

«En diciembre decidí volver de Barcelona tras dos años entrenándome allí. Me siento muy orgullosa de vivir esa experiencia, pero tenía ganas de volver a estar cerca de mi familia y poder centrarme más en los estudios», confesó Balbuena ayer a este periódico. Además, la malagueña señaló: «Estoy volviendo a recuperar buenas sensaciones y logrando marcas que no creía que iba a lograr, como en el Campeonato de Andalucía». Aunque ella tiene muy claros sus siguientes objetivos: «Ahora mismo me entreno para llegar al máximo de mi nivel al Campeonato de España, que se disputará a comienzos de abril. En diciembre tuve un parón de unas semanas cuando volví a Málaga».

Aunque Carmen Balbuena competía hasta el pasado mes de enero con el C. N. Sabadell, el gran referente en la natación española, era manifiesto su deseo de regresar a Málaga. Esta vuelta a casa no debe tomarse como un fracaso para la torremolinense, puesto que desde su llegada en enero al Inacua está demostrando todo el potencial que lleva dentro y que la ha llevado a ser la gran protagonista de las pruebas de mariposa.

Como curiosidad, Mireia Belmonte ha sido uno de los grandes referentes que ha tenido la nadadora. Precisamente, contra la catalana compitió en 2014 en una clasificación para la final del campeonato de España y le venció. Belmonte también fue miembro del C.N. Sabadell.

Con la llegada de Balbuena, el Club Deportivo Natación Inacua da un salto exponencial de calidad y une a sus filas a uno de los nombres destacados de la natación española. Carmen Balbuena ha recuperado la sonrisa y por ello hay motivos para creer que lo mejor de su natación está por venir.

Con la mente ya puesta en el campeonato de España, Balbuena quiere volver por la puerta grande a las competiciones nacionales e internacionales. La natación malagueña ha recuperado a una de sus estrellas y ahora sólo queda disfrutar de los éxitos que logre.