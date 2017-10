«ES CAPAZ DE ESCUCHAR Y APLICAR LOS CONSEJOS»

Alejandra Fernández tiene la suerte de tener en casa a su entrenador. Su hermano, Javier Fernández, a pesar de sus 22 años, cuenta con diez años de experiencia en diferentes categorías del motociclismo.

«Lo que más me sorprende de ella es su paso por curva. No le da miedo llegar y soltar el freno. Es difícil para un niño de ocho años manejar así el miedo ante una curva complicada», explica Fernández. Pero, sobre todo, su hermano destaca de Alejandra la capacidad que tiene para escuchar y aplicar los consejos que le doy. No es habitual encontrar esa cualidad en estas categorías».

El motociclismo es un deporte costoso, y Alejandra cuenta por ahora con un solo patrocinador, el fabricante de 'pitbikes' Malcor. Ya ha comenzado a entrenar con la mente puesta en dar el salto el año que viene a la categoría Minimotard 110. «El objetivo es terminar en la mitad alta de la clasificación. Va a ser un gran reto porque se encontrará con pilotos con más experiencia», asegura.