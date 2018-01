DEPORTE BASE. WATERPOLO La cantera del Waterpolo Málaga vuelve a la competición SUR MÁLAGA. Jueves, 11 enero 2018, 00:29

El Club Deportivo Waterpolo Málaga, y más concretamente su cantera, esperan con ansia que llegue el próximo fin de semana para la vuelta a la normalidad de la competición. Los alevines y benjamines del club, tras el buen papel en el prestigioso TEWAM, vuelven a Marbella para una nueva concentración del Campeonato de Andalucía.

Allí, en la tarde de sábado, desde las 16:00 a las 19:00 horas, los cuatro representantes del C. W. Málaga se las verán con rivales de la entidad del propio C. W. Marbella o el Puerto de la Torre. Unos cuantos kilómetros más al oeste, en la localidad gaditana de San Roque, los cadetes del C. W. Málaga lidiarán con el Algeciras y el Huétor-Vega para seguir en los puestos de arriba e inquietar a los líderes. Actualmente son terceros, empatados a puntos con el segundo, precisamente el Algeciras, y a un punto del líder, el Marbella. La cita será en la mañana del domingo. Con la buena estela dejada a finales de 2017 vuelven también los goles y batallas a las piscina de Primera Andaluza. En categoría masculina, el rival será también el Algeciras, pero en casa, en Inacua Málaga, el domingo a las 17:30 horas. Un rival propicio para intentar remontar puestos en la tabla, ya que está a un punto de los malagueños y éstos quieren alejarse de la zona baja. En féminas, el rival será el Marbella el domingo a las 19:00 horas, también en Inacua, y con las ganas de quitarles su condición de invictas y luchar por los puestos de honor. Actualmente, las malagueñas y marbellíes están empatadas a puntos -son terceras y segundas respectivamente-.