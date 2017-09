CANTERANOS CON ESTRELLA Una campaña solo apta para los mejores Sofía Racero, con uno de los trofeos Regionales conseguidos esta temporada. :: / SUR Sofía González Jugadora de voleibol FÁTIMA ÁVILA-CASANOVA Domingo, 17 septiembre 2017, 01:00

Sofía González comienza hoy la que será una de las mayores aventuras deportivas de su vida, ya que para este domingo está prevista su incorporación en la concentración permanente que la selección española de voley-playa desarrolla en Murcia. Desde hoy, y durante un año, llevará una vida de deportista de alto rendimiento en la que solo tendrán cabida los estudios y los entrenamientos. Esto ha sido posible gracias a la gran temporada que ha completado, en la que se ha proclamado campeona de Andalucía cadete de voley-playa y MVP del torneo, medalla de oro en el Estatal cadete, y campeona de Andalucía sub-19 y MVP del campeonato. A todo ello, hay que sumar el Campeonato de Andalucía en pista y el cuarto puesto en el Estatal cadete. Sin duda, unos éxitos que no están al alcance de todos los deportistas.

González comenzó a jugar al voleibol en el Colegio Las Esclavas cuando solo contaba con siete años, recuerda: «Comencé a entrenarme con el preparador de baloncesto, pero cada vez me fue gustando más este deporte y decidí cambiar de aires para empezar a jugar en Torremolinos. No fue hasta hace tres años cuando di el salto al Unideba. Aquí los entrenamientos han sido más duros y he logrado muchos éxitos».

MUY PERSONAL uNombre Sofía González Racero. uFecha de nacimiento 27 de julio de 2001. uLugar Málaga. uEstudios 1.º de Bachillerato. uInstituto Mare Nostrum. uClub Unideba. uCategoría Juvenil. uEntrenadores Óscar Martín y Jesús Cuerda. uPalmarés Campeona de Andalucía y tercera de España con la selección andaluza en pista. En playa, medalla de oro en el Andaluz y MVP de la competición, campeona de España cadete, y vencedora del Regional sub-19 y MVP de la competición.

Descanso

Desde que terminó la temporada de pista en el mes de junio no ha tenido prácticamente tiempo para descansar, ya que inmediatamente comenzó con los entrenamientos y competiciones de playa; por lo que solo durante los últimos siete días ha contado con un tiempo de asueto que dedicarle a la familia y los amigos. No obstante, está muy satisfecha con el esfuerzo invertido: «Esperaba que completásemos una buena temporada. A nivel de pista sabía que contábamos con un buen equipo, así que lo podíamos hacer bien. En cuanto a las competiciones de playa, mi compañera, Paula, y yo nos hemos entrenado duro para llegar incluso más en forma que la temporada pasada».

A pesar de las horas invertidas en el voleibol, esto no ha mermado su rendimiento académico y la joven ha terminado el curso con todas las asignaturas aprobadas. Ahora sabe que le espera un año duro, en el que solo podrá competir en playa y en el que llueva o truene deberá seguir la disciplina de entrenamientos marcada por la selección española: «Aún no sé qué objetivos nos van a establecer, pero seguramente estos pasen por hacer un buen papel en el Campeonato de Europa. Los estudios también serán un punto importante, ya que si no saco las asignaturas no podré seguir concentrada con la selección».