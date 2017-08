ATLETISMO Bolt admite no ser favorito en Londres AFP. Miércoles, 2 agosto 2017, 00:09

El jamaicano Usain Bolt, leyenda viviente de la velocidad, admitió ayer en rueda de prensa en Londres que puede no ser el favorito para el título de 100 metros en el Mundial, que comienza pasado mañana. «Es lo que estoy leyendo y lo que mi equipo me está diciendo (que no parte como favorito). Por ello tengo que ponerme a prueba a mí mismo una vez más», afirmó el velocista de 30 años, que lanzó un aviso a sus rivales.