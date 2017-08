DEPORTE BASE. TENIS Berlanga y Turriziani, campeones del Estatal infantil por equipos Los malagueños, con sus compañeros del C. T. Barcelona. :: sur El Royal Tennis Club Marbella se proclama vencedor del cuadro de consolación del Campeonato de España alevín por conjuntos FÁTIMA ÁVILA-CASANOVA MÁLAGA. Jueves, 31 agosto 2017, 00:46

Los tenistas malagueños María Berlanga y Alejandro Turriziani, junto a la holandesa afincada en Málaga Caroline Lerby, se han proclamado campeones de España en el Nacional infantil por equipos de Clubes que ha tenido lugar en el Club de Tenis La Salut, formando parte el Real Club Tenis Barcelona, que se ha impuesto en las dos categorías en las finales ante el Club de Tenis Valencia. Los malagueños completaron un buen papel y ayudaron a que la entidad catalana consiguiera su primer doblete en el Campeonato de España infantil por equipos. Esta es la cuarta vez que un club consigue los dos títulos el mismo año desde la separación de categorías en 2005. El primero en hacerlo fue el C. T. Barcino (2006) y posteriormente el Club de Tenis Valencia en dos ocasiones (2007 y 2010).

Por otra parte, el C. R. Benalmádena accedió a las semifinales del cuadro de consolación masculino, donde cedió ante el C. E. Laietá, ganador de este cuadro. Buen papel también de los benalmadenses, a pesar de esta derrota, en tierras catalanas.

En lo que respecta al Campeonato de España alevín por Equipos 'Tono Páez', el conjunto femenino del Royal T. C. de Marbella se proclamó vencedor del cuadro de consolación femenino. Las campeonas regionales perdían en la segunda ronda ante el C. T. Barcino de Barcelona (2-1) y pasaban al cuadro de consolación, donde se proclamaban brillantes vencedoras, tras imponerse al Helmántico, al Pamplona, al Sport Ocio y al Stadium Casablanca de Zaragoza en la gran final. En el cuadro masculino, el equipo del Campus T. C. de Granada, campeón de Andalucía alevín masculino, superó en primera ronda al Alborán de Madrid (4-0), e hizo lo propio ante el R. C. T. Coruña (3-1). En los cuartos de final se topó con el C. A. Montemar, a la postre campeón, que se impuso por 4-0. Mientras, el subcampeón andaluz, el C. T. El Ejido, también se imponía en primera ronda al C. T. Arenal, de Baleares, y cedía ante el Montemar por 4-0. A pesar de no llevarse ninguna medalla, estos equipos también completaron un buen papel.