De Carranque al Mundial de Alemania Paula García debutará con España en un Mundial. / Ñito Salas El Rincón Fertilidad Málaga contará por primera vez en su historia con dos mundialistas en su plantilla ENRIQUE MIRANDA Málaga Miércoles, 29 noviembre 2017, 00:24

Las 24 mejores selecciones nacionales competirán desde este próximo viernes en Alemania por conseguir el Campeonato del Mundo. En esa élite del balonmano femenino mundial hay tres jugadoras que pasan o han pasado muchas horas de su vida en el pabellón de Carranque malagueño, escuchando las instrucciones de Diego Carrasco y defendiendo la camiseta del Rincón Fertilidad Málaga.

A Paula García y Maqui Gandulfo se le suma Jennifer, formada en el club malagueño y que este verano fichó por el Guardés

Por primera vez en su historia, el club contará con dos mundialistas en sus filas, señal inequívoca del crecimiento del conjunto malagueño. La argentina Maqui Gandulfo y la granadina Paula García representarán al Rincón Fertilidad con sus respectivas selecciones, dos nombres a los que hay que añadir el de Jennifer Gutiérrez, algecireña que debutó en las filas del conjunto malagueño y a la que su crecimiento en Málaga le permitió firmar el pasado verano por el Mecalia Atlético Guardés. Ahora, la extremo izquierdo de 22 años debutará en un Mundial, un logro que en el Rincón Fertilidad también se ve como propio, aunque la jugadora ya no milite en el club malagueño.

Para Paula García, pivote que llegó a Málaga en 2016, el de Alemania será su primer Mundial, aunque ya cuenta con experiencia internacional y se muestra ilusionada: «Estar en un Mundial es un sueño hecho realidad, algo a lo que aspira toda jugadora; estoy muy contenta e ilusionada y con muchas ganas de hacerlo lo mejor posible», asegura. García forma parte de una nueva hornada de jugadoras en el combinado español a las órdenes de Carlos Viver, el nuevo seleccionador que sustituyó a Jorge Dueñas. «Estamos en un momento con muchas jugadoras nuevas y puede que sea duro al principio, pero también contamos con veteranas y esperamos que esa mezcla sea positiva», comenta la deportista de Almuñécar.

Sueño cumplido

En la selección española coincidirá con otra debutante, Jennifer, con la que compartió vestuario la temporada pasada. La joven extremo izquierdo deslumbró en el Rincón Fertilidad las últimas temporadas y se marchó al Guardés gallego. Jenni también habla de experiencia: «Formar parte de las ‘Guerreras’ es un sueño, estoy ilusionada y con muchos nervios», asegura. No se olvida la algecireña del club en el que empezó a destacar: «Málaga es como mi segunda casa. Me he formado allí durante muchos años, llegué siendo muy pequeña y en el Rincón Fertilidad me hice una jugadora notable a nivel nacional. Se lo agradezco mucho tanto al club como a Diego Carrasco y a las compañeras que tuve allí», afirma.

Gandulfo espera tener protagonismo con Argentina. / Ñito Salas

Aunque España y Argentina están en diferentes grupos, si ambas selecciones pasan de fase Paula y Jenny podrían medirse a Maqui Gandulfo, la otra representante del Rincón Fertilidad en el Mundial. Pese a su juventud (24 años), la argentina ya estuvo en el Mundial de Dinamarca de 2015 y en los Juegos de Río de 2016. Por eso fue uno de los refuerzos más sonados del Rincón Fertilidad para esta temporada. «El equipo ha trabajado mucho para llegar a este Mundial, por lo que hay muchas ganas e ilusión. Representar a mi país siempre es un privilegio, por lo que estoy muy feliz de poder jugar otro Mundial absoluto. Intentaremos hacerlo lo mejor posible», asegura la lateral izquierdo. Posiblemente Gandulfo sea la que más protagonismo tendrá en su selección de las tres, ya que esta temporada ha crecido en Málaga. «Con nosotros ha ganado mucha confianza y eso es importante. Ya se ha podido ver en el torneo internacional de Melilla, que incluso llegó a ser MVP del partido ante Ucrania, lo que significa que ha ganado peso en el equipo», explica su entrenador en el Rincón Fertilidad, Diego Carrasco. También espera Carrasco que Paula pueda tener sus minutos, pese a que el combinado español cuenta con tres pivotes (María Núñez, Eli Chávez y la jugadora del club malagueño): «Creo que Paula poco a poco va a ir ganando minutos, es una jugadora alta, que suma tanto en defensa como en ataque y que puede aportar mucho al equipo nacional», dice su técnico.

Pese a que no habrá jugadoras malagueñas (la internacional Marta López no está en la convocatoria), el balonmano femenino local estará bien representado en la cita más importante del año.