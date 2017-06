La ausencia de apoyos económicos ahoga al Club Waterpolo Marbella Los hombres de Botello han quedado sextos en la tabla esta temporada. / Sur Tras lograr la permanencia en Segunda División Nacional, la inscripción del primer equipo masculino en la Liga es inviable por falta de recursos NIEVES CASTRO Marbella Miércoles, 28 junio 2017, 00:16

El Club Waterpolo Marbella está con el agua al cuello. Literal. La inscripción del primer equipo masculino en la Segunda División Nacional para la temporada 2017-2018 (la tercera categoría) es a día de hoy imposible por falta de recursos. A pesar de que los hombres de Jorge Botello han defendido con uñas y dientes la permanencia en la categoría y lo han conseguido, asegurándose por méritos propios su plaza en la Liga, la ausencia de apoyos económicos seguros, públicos y privados, impide que el club cuente con el presupuesto mínimo necesario para los viajes por la geografía nacional. Los recursos necesarios rondan los 30.000 euros. Y el plazo para garantizar esta cantidad expira este viernes, fecha tope para formalizar ante la Federación Española de Natación la participación del equipo en la liga nacional de waterpolo.

Según denuncia el presidente del C. W. Marbella, Federico Nieto, el origen del problema se sustenta en los retrasos que acumula el Ayuntamiento de Marbella a la hora de hacer efectiva la subvención comprometida, la modificación en el formato de las ayudas de la Junta de Andalucía, así como la ausencia de patrocinadores (caso que recuerda al del equipo de balonmano femenino Rincón Fertilidad). «Necesitamos ayuda desesperadamente. No podemos inscribir al equipo si no tenemos garantizado el presupuesto necesario para pagar, al menos, los viajes de nuestros jugadores, porque si nos inscribiéramos y nos viéramos obligados a abandonar después nos enfrentaríamos a una sanción de la Federación de hasta 30.000 euros, y yo no puedo embarcar al club en esa peligrosa aventura», afirma Nieto.

El C. W. Marbella se encuentra a la espera de recibir el 40% de la subvención acordada con el Ayuntamiento para la temporada 2015-2016, que ascendió a 7.500 euros. Para más inri, las ayudas que la administración local concede a todos los clubes del municipio en función de las licencias federativas y otros méritos deportivos ni siquiera se han convocado para la temporada que acaba de terminar. Pero, sin duda, el mayor varapalo ha sido, según el presidente del CW Marbella, el cambio en el formato de las ayudas concedidas por la Junta Andalucía tras la anulación, por sorpresa, de su Plan Estrella Élite en diciembre, con la temporada recién arrancada en el mes de septiembre y con una previsión de ingresos de 13.000 euros que no se ha producido. «Esperamos que la nueva subvención que nos tiene que llegar sea equivalente a lo que la Junta ha estado aportando en los últimos años, pero a día de hoy no sabemos con qué dinero seguro podremos contar, porque con la entrada del nuevo Plan de Ligas Nacionales el pago de las ayudas se hace con carácter retraoactivo, y no como hasta ahora, a lo largo de la temporada», se lamenta el presidente.

Condenados al descenso

Salvo milagro, los de Botello volverán a categorías andaluzas al no poder disputar la liga nacional, después de haber conseguido una honrosa sexta posición en la tabla, ya que tampoco cuentan con patrocinios privados. El C. W. Marbella juega como local en Torre del Mar al no disponer de una piscina reglamentaria para disputar los partidos oficiales en su ciudad. Esta paradoja hace que los empresarios locales se encuentren poco identificados con el proyecto deportivo de un club que ha cosechado podios y medallas en distintas categorías esta temporada y del que ya han salido tres jugadores para la División de Honor; el último en hacerlo, Sergio Fernández, que jugará esta temporada en el Echeyde Tenerife.