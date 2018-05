El UMA Antequera, a un paso de volver a Primera Los jugadores del UMA celebran el pase a la final del 'play-off' en el Argüelles. : El cuadro malagueño regresará a la máxima categoría del fútbol-sala si logra derrotar al Betis en el Fernando Argüelles mañana o el domingo ANTONIO J. GUERRERO Viernes, 1 junio 2018, 01:12

Antequera tiene una nueva cita con la historia. Su equipo de fútbol-sala, el UMA Antequera, está a un paso de repetir la gesta de la temporada 2015-2016, cuando consiguió subir a Primera División. La segunda cita del 'play-off' final, ante el Betis, se jugará mañana, en el Fernando Argüelles, a las 20. 45 horas. Y un triunfo certifica la proeza.

No hay que olvidar que esta efinal' por el ascenso se juega al mejor de tres partidos, y que el conjunto universitario ya consiguió la semana pasada el primer triunfo tras derrotar al Betis en Sevilla. El cuadro antequerano asestó un golpe casi definitivo a la eliminatoria tras doblegar a los verdiblancos en su pista por un abultado 2-6, y ahora sólo tiene que hacer bueno el factor cancha a favor, puesto que tanto la segunda cita como la tercera (esta última solo en caso de derrota local mañana) se jugarán en Antequera.

José Antonio Borrego, 'Tete', está ejerciendo de segundo entrenador ante la ausencia de Manuel Luiggi Carrasco, 'Moli', que sufrió un accidente doméstico el día del primer partido (una caída al salir de su domicilio). El también capitán de los universitarios durante varias temporadas y retirado esta pasada campaña, declaró sobre el desarrollo de este 'play-off': «El equipo estuvo de diez en el primer partido, en el Amate. Aquí será distinto. Ellos tienen la última oportunidad y no querrán terminar la temporada. Creo que tienen la mejor plantilla de la categoría».

El UMA no quiere dejarse llevar por la euforia de la goleada de Sevilla. Los béticos están tocados y en suelo antequerano están dispuestos a dar la campanada mañana para forzar el tercer partido. Como aliciente tienen el hecho de que en las dos últimas ediciones del 'play-off' el séptimo clasificado en la competición regular (con dos filiales por delante, de ahí que accediera a la fase de ascenso) subió, y el Betis lo ha sido esta temporada con 51 puntos.

«Como final que es, espero un partido muy difícil y duro, que se va a decir por pequeños detalles y que ganará aquel equipo que cometa menos errores», apunta Tete. El segundo al mando de los universitarios añadió:«El equipo está capacitado para jugar en Primera, aunque todavía no hay nada decidido y el partido de este viernes será más complicado que el de Amate».

Respecto a sus jugadores, sostuvo:«El equipo llega de igual manera que el pasado viernes. Con muchísima ilusión por un sueño, pero con humildad. Sabemos que no hemos hecho nada aún y tenemos la experiencia del año pasado con O Parrulo, capaz de levantar una eliminatoria similar en la pista del Elche».

Sobre su debut en el banquillo ante la ausencia de Moli, Tete reconoció que «fue una responsabilidad muy grande, pero no hice nada diferente a lo que hubiese hecho él». «Como jugador me sentía muy identificado con él –añadió–, como entrenador es mi espejo, donde me fijo cada día».

El fortín antequerano se prepara para una noche mágica de fútbol-sala en la que el cuadro universitario tiene todas las papeletas para conseguir subir después de una temporada de altibajos. Moli, timonel de los verdes, articuló una plantilla competitiva, pese a los nuevos fichajes.