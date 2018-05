El UMA Antequera, obligado a no fallar hoy para remontar la eliminatoria en casa Miguel Fernández y Miguel Conde festejan un gol en casa. / Antonio J. Guerrero Tras la derrota en los penaltis en Puertollano, el equipo de Moli debe vencer esta noche y el domingo en el Fernando Argüelles ANTONIO J. GUERRERO Viernes, 18 mayo 2018, 00:09

Ganar o ganar. No queda otra. El Pabellón Fernando Argüelles acoge esta noche, a partir de las 20.45 horas, el segundo partido de la primera eliminatoria de ascenso a la Primera División de fútbol-sala, en el que el UMA Antequera recibe al Puertollano con la obligación de conseguir el triunfo. Los antequeranos necesitan vencer para forzar el tercer y último partido, que se jugaría el domingo a las 13 horas, también en el recinto antequerano.

El UMA Antequera se muestra confiado en remontar la eliminatoria. En tierras manchegas, los jugadores entrenados por Moli fueron capaces de remontar un 3-0 para llegar al tramo final del encuentro con opciones de llevarse el triunfo. Sin embargo, la madera lo evitó. En la prórroga lograron adelantarse hasta en dos ocasiones, pero, finalmente, cayeron derrotados en la tanda de penaltis.

«Nos fuimos jodidos. El partido empezó para ellos. Se pusieron 1-0, 2-0, 3-0 y nos marchamos 3-1 al descanso. La segunda parte fue nuestra, ellos estaban muy cansados, teníamos el encuentro a nuestro favor con el 3-3, nos pusimos 3-4, pero acabamos con la sensación de dejarlos vivos. Después llegaron los penaltis, que son una lotería. Queda el viernes y el equipo está con confianza y muchas ganas de que empiece el choque», apunta el meta del UMA Antequera, Juan Antonio Conejo.

Tras la derrota en la pista del Puertollano no hay margen de error y el conjunto malagueño tendrá que darle la vuelta a la eliminatoria en casa e intentar evitar que se repita la estrepitosa derrota del año pasado frente a O Parrulo en el tercer partido: «Sabemos que el 'play-off' es muy complicado. Ya nos pasó el año pasado. Esto no tiene nada que ver con la Liga y los partidos funcionan por detalles. No debes fallar en nada. Los goles de ellos deben estar muy bien hechos. Vamos a darlo todo el viernes y esperamos que la afición esté con nosotros», apunta Conejo.

El meta, natural de Coín, asegura que existe plena confianza en el equipo para lograr los dos triunfos que permitirían disputar la eliminatoria definitiva, pero recalca la importancia de que la afición no falle en el mítico fortín antequerano: «Nos queda una bala y hay que aprovecharla. Nos hace falta el apoyo de todos. Van a estar con nosotros y nosotros con ellos. Van a disfrutar de un partido bonito y del fútbol sala», concluye el jugador del UMAAntequera.