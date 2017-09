DEPORTE BASE. TRIATLÓN Alberto González, 12.º en la Copa del Mundo de Huelva Alberto González, por las calle de Huelva. :: janes m. schmidt F. ÁVILA-CASANOVA MÁLAGA. Jueves, 28 septiembre 2017, 00:45

El malagueño fue el primero de los tres andaluces que participaban en entrar en la línea de meta. A pesar de no haber entrenado la distancia olímpica, que requiere de más preparación, González acabó con muy buenas sensaciones, afirma: «No estaba muy contento con el resultado que había obtenido en el Mundial -en la cita internacional de categoría júnior acabó 31.º-, pero iba a esta prueba con muchas ganas». Del segmento que se completó en el agua salió entre los tres primeros, lo que le permitió escaparse con el que a la postre se proclamaría campeón de la prueba, el alemán Justus Nieschlag. Sin embargo, a los pocos kilómetros el grupo los pilló y la escapada de los dos deportistas se convirtió en un pequeña escapada de doce triatletas, que con la bicicleta fueron marcando muy buenos tiempos. Esto permitió que un segundo grupo más numeroso no llegase a darle alcance. Fue en el tramo a pie fue donde el malagueño se vio sobrepasado por varios competidores españoles y otros triatletas. No obstante, este 12.º puesto es un gran resultado teniendo en cuenta el gran nivel del que gozó la prueba.

La siguiente meta de González es el Triatlón de Málaga que se disputará este fin de semana, comenta: «Ya estamos llegando al final de la temporada y se agradece correr en casa. Esta prueba me la tomaré de una forma más tranquila, aunque creo que es la última del Circuito Andaluz».