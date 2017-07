El pádel, una afición que le viene de familia a Marcos González Marcos González, con uno de los trofeos conquistados esta temporada. / SUR Canteranos con estrella Es el vigente campeón de Andalucía alevín, título que consiguió siendo jugador de primer año en la categoría FÁTIMA ÁVILA-CASANOVA Málaga Sábado, 22 julio 2017, 02:36

Marcos González se declara un apasionado del mundo de la competición. Con sólo doce años ya sabe lo que es colgarse la medalla de plata en un Campeonato de España y lo que es ser campeón de Andalucía como jugador de primer año de su categoría. Tal gesta la consiguió la pasada temporada junto al que en aquel momento era su pareja, el gaditano Abraham Álvarez. No obstante, González no vive de los éxitos pasados y sólo piensa en lo que está por llegar. Su próxima meta es el Campeonato de España que se disputará en el mes de septiembre en La Coruña. Allí jugará junto al valenciano Nacho Moral, con el que espera llegar hasta la final. «Creo que en este Campeonato podemos llegar bastante lejos. Espero que nos podamos colar en la final, y si la ganamos, mucho mejor», destaca.

El menor se entrena cuatro días a la semana, de los que tres los dedica al apartado técnico y uno al físico. Precisamente, de su preparación física se preocupa su padre, Alberto González, que se encarga profesionalmente de poner a punto a jugadores de pádel tanto de edad adulta como menores. Posiblemente sea él quien le ha transmitido la pasión por este deporte, aunque el joven asegura que fue jugando en su urbanización cuando le llegó la curiosidad por el juego de la pala: «Antes estaba en un equipo de fútbol, pero con nueve años decidí que era hora de cambiar de deporte».

Muy personal Nombre Marcos González Blanco. Fecha de nacimiento 5 de julio de 2005. Lugar Málaga. Estudios 6.º de Primaria. Colegio Pintor Denis Belgrano. Club Pádel Málaga. Categoría Alevín. Entrenadores Carlos Muñoz y Alberto González (preparador físico). Palmarés Campeón de Andalucía alevín y en el décimo puesto del 'ranking' nacional. A ello hay que sumar el subcampeonato nacional que consiguió como benjamín.

Entre sus grandes referentes se encuentran Sanyo Gutiérrez y Pablo Lima. Del primero destaca «su muñeca y la complejidad de sus golpes», mientras que del segundo le gusta «su lucha y que nunca da una bola por perdida». A ambos jugadores, de lo mejor que hay actualmente en el 'ranking' mundial, los ha visto competir en directo, ya que cada vez que tiene la oportunidad se acerca con sus padres a ver los partidos que se organizan en Málaga o en cualquiera de las capitales andaluzas.

Su sueño cara al futuro es dedicarse profesionalmente a este deporte, aunque siempre sin descuidar los estudios, matiza: «Quiero estudiar el Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte tanto si me dedico a esto profesionalmente como si no lo hago. En el primer caso, aunque me costase más trabajo, lo compaginaría con los partidos». González es un buen estudiante, aunque confiesa que a sus profesores no les hace demasiada gracia que se tenga que ausentar de la clases para acudir a los diferentes campeonatos que se organizan durante el año. No obstante, él intenta llevar siempre todas sus tareas al día y dejar todos los deberes listos antes de acudir a sus entrenamientos.