El UMA ya acaricia el ascenso a Primera Los jugadores del UMA Antequera celebran un gol ante la decepción local. / Opta Fútbol-sala Golea al Betis a domicilio y se queda a un solo triunfo para subir, lo que podría consumarse el próximo viernes en el Fernando Argüelles OPTA Sábado, 26 mayo 2018, 00:22

El UMA Antequera ya acaricia el ascenso. Se encuentra a un solo triunfo de regresar, dos años después, a la máxima categoría del fútbol-sala nacional después de ganar en Sevilla a un Real Betis Futsal que fue borrado del mapa en la primera mitad. Los verdiblancos, que igualaron a puntos con los antequeranos en liga regular, daban mucho respeto debido a haber eliminado por la vía rápida al Burela, al teórico favorito para acompañar al Valdepeñas a Primera División. Es por ello por lo que los visitantes no dieron opción desde el primer momento para encarrilar la final casi desde el pitido inicial. Y es que parte de esa motivación salió desde el mismo vestuario donde no se encontraba el mister, 'Moli', que no pudo viajar a la capital hispalense por un accidente doméstico.

La presión en el saque tuvo sus frutos cuando se puso el balón en juego y el cuero llegó a Dani Ramos, que no perdonó. El partido y, por qué no, la eliminatoria se ponía cuesta abajo. Los verdolagas tenían que remar a remolque y el UMA Antequera afrontó estos primeros compases más relajados. Los locales quisieron reaccionar y, tras la primera rotación, Raúl Gómez pudo marcar el empate pero afortunadamente se encontró con el larguero. Los pupilos de Daniel Ibañes apretaron, volvieron a toparse con el palo y cuando peor lo estaban pasando los universitarios llegó el segundo obra de Óscar tras una buena acción de Dani Ramos, clave como la defensa en este inicio de choque.

2 Betis Raúl Jiménez, Bellvert, Bermusell, Aarón y Chano –cinco inicial–, Raúl Gómez, Miguel, Ivi, Eric Pérez y Rubén Cornejo. 6 UMA Antequera Cone, Crispi, Miguel, Dani Ramos y Miguel Fernández –cinco inicial–, Juanra, Cala, Carlos, Óscar, Nacho y Dani. goles. 0-1, m. 1: Dani Ramos. 0-2, m. 7: Óscar. 0-3, m. 19: Carlos. 0-4, m. 19: Dani Ramos. 1-4, m. 20: Cone, en propia puerta. 2-4, m. 34: Raúl Gómez. 2-5, m. 39: Cala. 2-6, m. 39: Óscar. árbitros. Carrillo Arroyo y Bustos Caparrós. Sin amonestados. cancha. Centro Deportivo Amate. Unos 1.000 espectadores, un centenar de ellos llegados desde Antequera. Primer partido de la final del Play Off de ascenso a la Primera División de la LNFS.

Porque el asedio bético era una realidad, pero los antequeranos abortaban bien las jugadas, con su guardameta luciéndose continuamente. El Real Betis Futsal arriesgó con el portero-jugador desde muy pronto, jugando en el alambre. El riesgo tuvo su precio. El UMA Antequera perdonaba a la contra, con un lanzamiento que se quedó en la parte superior del travesaño. Fue solamente un aviso.

Carlos Corredera y Dani Ramos, en dos buenas escapadas mejor finalizadas, dejaban casi sentenciado el encuentro al filo de intermedio, si bien el Betis Futsal creyó en otra remontada épica con un tanto afortunado de Raúl Gómez en el último suspiro, con la colaboración de un defensa y Cone, que no se entendieron a la hora de despejar bajo los palos.

El Betis se vio obligado a arriesgar con el portero jugador desde muy pronto

En la segunda mitad, los de Moli no se confiaron en ningún momento. Chano, Cornejo e Ivi tuvieron en sus botas la opción de recortar distancias, pero los malagueños habían nadado mucho para ahogarse en la orilla. Esperaron con paciencia su oportunidad para ajusticiar en las transiciones, incluso tras el 2-4 de Raúl Gómez, que ponía emoción en el marcador a siete minutos del epílogo, ejerciendo ya de portero-jugador. Alberto, aprovechando un error en el pase de dos jugadores locales, puso un determinante 2-5 a puerta vacía, al tiempo que Óscar cerraba el encuentro en Amate con un ilusionante set para el cuadro visitante. Toca rematarlo en Antequera. Será el viernes, 1 de junio, a las 20.45 horas. Anótenlo para disfrutar de la fiesta en el Fernando Argüelles. En el peor de los casos el UMA tendría otra opción el domingo 3 también en casa.