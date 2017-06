La gacela descalza mexicana

Aunque al final no suba al podio, Lorena Ramírez será la estrella de la ultramaratón Cajamar Tenerife Bluetrail que se celebra hoy. Entre los 2.700 participantes, que deberán superar 97 kilómetros de pistas y desniveles de cero a 3.555 metros, será la única que no lleve unas buenas zapatillas amortiguadoras. Ni cronómetro, ni móvil para registrar todas sus constantes. No beberá líquidos isotónicos hidratantes, ni chupará geles de rápida absorción calórica. Aunque puede que en el avituallamiento tampoco tenga su dieta habitual de frijoles y pinole, un polvo de maíz que se mezcla con agua y que es su ‘combustible’ en las competiciones. Por no llevar, ni siquiera usa una camiseta corriente o un pantalón.

Y, sin embargo, Lorena es una de las favoritas de la prueba ya que llega a la isla canaria tras ganar los 50 kilómetros de la Ultra Trail de Cerro Rojo en Tlatlauquitepec (Puebla, México), donde superó a 500 mujeres de 50 países. Su imagen en el podio con su cheque de 6.000 pesos (300 euros) y su atuendo dieron la vuelta al mundo. Junto a dos mujeres perfectamente uniformadas de ‘runners’ modernas, sus aliadas para superar los escabrosos desniveles de la prueba fueron sus sandalias hechas de neumático reciclado. Necesitó siete horas y tres minutos para cortar la cinta en la meta.

A pesar de su juventud (22 años) y su complexión pequeña (apenas 1,50 metros), empezó a correr carreras de ultrafondo con 17 años. Calcula que lleva unas quince. Es la primera vez que una indígena de la tribu rarámuri viaja a Europa para participar en una competición deportiva. Llega acompañada de su hermano Mario, con el que vive en Rejogochi, en la región mexicana de Chihuahua. Él es su mánager y representante, ya que se defiende bastante bien en castellano. Su hermana, que nunca fue a la escuela, apenas es capaz de soltar unas palabras.

Pertenecen a la etnia de los rarámuri, que ellos traducen por ‘los corredores a pie’ o ‘los de pies ligeros’. Los conquistadores españoles les llamaron tarahumaras y apenas quedan entre 70.000 y 100.000 individuos en sus asentamientos de las Barrancas del Cobre, abruptas quebradas de la Sierra Madre Occidental mexicana, a caballo entre Chihuahua y Sinaloa. Lugares que se han hecho más famosos por la guerra sin cuartel que libran los cárteles de la droga que por la estirpe de estas tribu de superdotados corredores.

La fascinación occidental por los rarámuri empezó con la moda de las carreras populares a principios de los años noventa. Investigadores americanos repararon en esta tribu de gente capaz de correr 200 kilómetros en un día, descalzos y sin afán competitivo alguno. Lo hacían los más jóvenes, pero también los ancianos de 70 años. Nunca se lesionaban, ni sudaban. Jamás jadeaban extenuados.

Los africanos de México

Hubo una constante peregrinación de fondistas hacia sus tierras que comenzaron a organizar competiciones. Los mejores rarámuris (siempre varones) fueron invitados a competir por el mundo. Eran lo más parecido a los africanos en las grandes maratones. De hecho, la historia de Lorena les acerca mucho, ya que su único entrenamiento son los 12 o 15 kilómetros que recorre a diario pastoreando las vacas y chivas del rebaño familiar. Su casa es una estancia única de adobe, vigas de madera y techo de chapa. Como las de las ‘gacelas negras’ de Kenia o Tanzania.

Uno de los que trató de descubrir el secreto de los rarámuri fue el fondista norteamericano Christopher McDougall. Se sentía fracasado por sus lesiones y envidiaba la salud y sencillez de este pueblo. Logró vencer su rechazo a todo lo exterior. Un aislamiento que les permitió sobrevivir a la colonización española. Mientras los mayas y aztecas pagaron con el exterminio su lucha, los tarahumara decidieron buscar un lugar lo bastante abrupto para evitarles.

«Es una tribu que no ha cambiado nada desde la Edad de Piedra. Sólo hacen lo mismo que los humanos hace 200.000 años: caminar y correr para sobrevivir», concluyó McDougall en su libro ‘Nacidos para correr’. El escritor corredor anda por el mundo dando charlas en las que insiste en un consejo: «¡Tiren sus zapatillas! Hay que recuperar la sensación de alegría e incluso la desnudez que hizo de esta gente una de las culturas más sanas y serenas». Este discurso y ver a cada vez más indígenas en el podio va calando. La moda del ‘barefood’, pies descalzos, es ya una industria que ofrece una especie de ‘pies de gato’ de montaña para afrontar las maratones.