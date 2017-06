Una generación de oro

Málaga ha aportado grandes campeonas a la natación española, como son el caso de las olímpicas María Peláez o Duane Rocha. Ambas han llevado el pabellón de la provincia muy alto durante sus carreras deportivas: Peláez, retirada en 2010, consiguió participar en cinco Juegos Olímpicos y sumó un total de 52 campeonatos de España a su palmarés; mientras que Rocha, que ha competido en los Juegos de Londres y de Río de Janeiro, sabe lo que es colgarse una medalla de oro en un Europeo.

muy personalPaula Ruiz. Júnior en aguas abiertas «Hace unos años los Juegos de Tokio eran un sueño, pero ahora son mi gran objetivo»

Carmen Balbuena. Absoluta «No me causa ninguna presión que me comparen con María Peláez»

María de Valdés. Júnior en aguas abiertas «El año pasado sufrí una lesión que me tuvo apartada siete meses de la competición»

Pero una nueva generación viene pisando fuerte y pidiendo el relevo a gritos. Los nombres, quizá aún desconocidos por el gran público, de Paula Ruiz, Carmen Balbuena o María de Valdés, suenan cada vez con más fuerza en el mundillo acuático. Las tres tienen bien marcado en su calendario el verano de 2020, momento en el que se dará el pistoletazo de salida a los Juegos Olímpicos de Tokio. Para ellas, estos no son una utopía sino una realidad que ven al alcance de la mano, tal y como relata la campeona del mundo júnior en aguas abiertas y subcampeona de Europa en la misma especialidad, Paula Ruiz:«Si alguien me hubiese preguntado hace unos años por Japón hubiese dicho que era un sueño, pero a día de hoy se ha convertido en mi objetivo. Estoy segura de que si sigo trabajando duro podré estar allí».

Una jornada muy exigente

Para ello, se pasan horas y horas haciendo largos en la piscina, se machacan en el gimnasio y llevan una alimentación lo más equilibrada posible. En el caso de la torremolinense de 18 años Carmen Balbuena, que vive en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, becada por la Federación Española de Natación, su jornada comienza a las 6.30 horas y termina alrededor de las diez de la noche. En esa franja de tiempo es capaz de completar dos sesiones de entrenamiento en la piscina (una por la mañana y otra por la tarde), acude al gimnasio o trabaja su resistencia en la bicicleta, asiste a clases en el instituto y prepara sus exámenes de 2. º de Bachillerato. Este ritmo de trabajo le ha permitido proclamarse campeona de España absoluta en 100 mariposa y medalla de plata en 200, sólo superada por la campeona olímpica Mireia Belmonte.

Carmen Balbuena.

La tercera integrante de este prometedor trío es María de Valdés quien, junto a Paula Ruiz, se encuentra actualmente concentrada con la selección española júnior de aguas abiertas en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada. La nadadora del Fuengirola Swimming, subcampeona de España absoluta en 1.500, tiene un futuro más que prometedor, aunque una lesión sufrida en el hombro hace algo más de un año le obligó a pisar el freno y le impidió participar en el Europeo de aguas abiertas, recuerda con pesar:«Me rompí el cartílago del Labrum y tuve que pasar por el quirófano en el mes de julio, lo que me ha tenido siete meses apartada de la competición. La verdad es que ha sido muy duro porque pensaba que todo iría más rápido, pero no ha sido hasta hace pocas semanas cuando me he recuperado totalmente. A pesar de ello, aún tengo molestias, pero los médicos dicen que esas nunca se irán. No obstante, ya estoy entrenando a buen ritmo y voy a luchar por mi primera gran meta de la temporada, el Europeo de aguas abiertas».

Futuras estrellas

Paula Ruiz, galardonada como mejor promesa en los Premios Andalucía de los Deportes, recorre cada semana una media de 60 kilómetros en la piscina de Inacua a las órdenes de Xavi Casademont, su mentor y gran aliado. «Con él sabes a qué hora entras en el agua, pero nunca la hora a la que sales», comenta con la voz entrecortada mientras corre a toda prisa hacia un nuevo entrenamiento con la selección española. Las aguas abiertas le han dado sus últimas grandes alegrías, aunque recuerda que en las pruebas de fondo se encuentra en el ‘top ten’ nacional de la categoría absoluta. Quizá sea por todo ello, por lo que Ruiz no quiere que la comparen con nadie, quiere marcar su propio camino, afirma con contundencia:«Mireia Belmonte o Erika Villaécija son grandes nadadoras, pero no quiero que piensen en mi como una futura Mireia. Quiero que Paula Ruiz llegue a donde tenga que llegar».

Ruiz y De Valdés están concentradas con la selección española en Sierra Nevada

Carmen Balbuena sólo fue superada en el último Nacional por Mireia Belmonte

Por otra parte, muchos son los que equiparan a Carmen Balbuena con quien para ella es todo un ídolo, María Peláez. «María es muy grande, consiguió ir a unos Juegos Olímpicos cuando era muy joven y ha hecho mucho por la natación española. Que me comparen con ella no me causa ningún tipo de presión».

Estas tres campeonas son unas estudiantes aplicadas que deberán compaginar sus exámenes finales con sus próximos retos deportivos. Balbuena tiene en su mente los 2.10:18, registro que debe rebajar si quiere ser convocada por la selección española absoluta; Ruiz está centrada en conseguir su clasificación para el Mundial absoluto;mientras Valdés sueña con el Europeo. Grandes retos que sin lugar a dudas están a su alcance.