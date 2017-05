«Nunca pensé que mi sueño se cumpliría tan pronto»

Es malagueña, tiene 18 años y estudia TAFAD (Técnico de Actividades Físicas y Deportivas). Pero, ante todo, Ana González es, desde ahora, parte de la historia del balonmano de la ciudad al finalizar una brillante temporada que le ha abierto las puertas de su sueño: poder formar parte de la selección nacional absoluta, popularmente conocida como ‘Las Guerreras’. Con ellas disputará los próximos 9 y 14 de julio los partidos de clasificación para el Mundial de Alemania ante Ucrania. Primero en casa y la vuelta, en Antequera.

Los datos Nombre completo. Ana González Sánchez. Fecha y lugar de nacimiento. 30/12/1998, Málaga. Posición. Extremo izquierdo. Peso y altura. 66 kilos y 1,64 metros de altura. Palmarés. Internacional con las categorías cadete, juvenil y júnior de la selección española, con la que las que ha disputado un Europeo y un Mundial, subcampeona de España juvenil con el Puertosol y máxima goleadora de la competición.

Una meta que le ha cogido totalmente de improvisto, y es que ni ella misma podía creérselo al recibir la noticia. «Estaba en la calle con mis padres y de repente me llamó un número desconocido. Me dijo que era Carlos Viver (el seleccionador nacional) y me dijo que se había lesionado Marta López y que iban a contar conmigo para los partidos de clasificación para el Mundial. Me quedé pálida, no me lo creía, fue un ‘shock’», rememora. Esa llamada del pasado domingo, sin quererlo, le cambió la vida.

Tras pasar por los equipos de los colegios Sagrada Familia, Málaga Norte y Europa, González acabó en el Puertosol, equipo con el que ya consiguió sus primeros méritos al alzarse como subcampeona de España y disputar un Mundial y un Europeo, entre otros, junto a las categorías inferiores de la selección española. Sin embargo, el primer gran paso en su trayectoria personal llegó con su debut con el cuadro malagueño del Rincón Fertilidad al inicio de esta campaña. Equipo en el que rápidamente consiguió hacerse un hueco y dejar a un lado la timidez que refleja fuera de la cancha. Su aportación, tanto táctica como goleadora, (ha marcado 53 tantos este año) ha sido fundamentales para ayudar a configurar la mejor temporada del equipo hasta la fecha, cuartas en la Liga División de Honor, la máxima categoría nacional y con el pase a Europa.

Dotes de líder

Sin duda, esto no ha sido una casualidad. González lleva años apuntando maneras, y es que no sólo ha formad parte de las selecciones nacionales cadete, juvenil y júnior, sino que, además, ha sido la capitana de las dos últimas. «En juvenil, el entrenador se acercó a mí y me dijo que vieron que tenía cualidades para poder hacer un buen papel como capitana, que me lo merecía, y ya júnior me lo mantuvieron», recuerda. Y además, sobre sus cualidades como jugadora, explica: «Intento ayudar siempre a las compañeras, estar atentas por si les pasa algo y, además, si hay algún problema en algún momento del juego no tengo miedo en ir a por ello e intentar solucionarlo».

A sus 18 años, la extremo es la más joven de la lista para disputar los partidos de clasificación de ‘Las Guerreras’ ante Ucrania cara al Mundial

Quién sabe si, con el paso del tiempo, podría llegar a capitanear a ‘Las Guerreras’, pero de momento, González empieza por la base, y con la humildad que la representa. «Este es mi sueño, nunca pensé que se cumpliría tan pronto», se sincera, todavía emocionada. A sus 18 años, la extremo entra en la convocatoria en sustitución de la internacional, también malagueña Marta López, que arrastra una lesión de tobillo, por lo que, además de pasar a ser la única representante de la provincia en la plantilla, se consagra como la más joven del listado. Un debut que compartirá con su compañera de equipo, la algecireña Jennifer Gutiérrez.

Los nervios siguen estando presentes, aunque en su cabeza tiene claro lo qué debe hacer. «Ahora toca trabajar para que me sigan dando esta oportunidad en el futuro y, ante todo, disfrutar de la experiencia y aprender de las mejores», comenta. Y es que muchas de ellas han sido y son un referente para ella desde sus inicios. «Macarena Aguilar, Marta Mangué, Carmen García, que es mi ídolo... Nunca me imaginé poder compartir vestuario con ellas», asegura. Con la ilusión de una novata, pero con la experiencia de años defendiendo la elástica española, González partirá este viernes a la concentración en Madrid y el miércoles de la semana que viene, hacia Ucrania, donde no sólo cumplirá un sueño, sino que comenzará a construir uno mucho más grande.