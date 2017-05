La apertura de Carranque vuelve a dar un paso atrás

Todo estaba previsto para que ayer a las 17.00 horas, por fin, Carranque volviera a abrir sus puertas. Sin embargo, cerca del millar de habituales usuarios de sus instalaciones tendrán que volver a esperar. Y además, sin una nueva fecha para su apertura definitiva. Ayer por la mañana, las partes encargadas de realizar las obras en las instalaciones (por un lado, la Junta, y por otro, la empresa constructora, Maygar) debían concluir todo lo referido a los aspectos burocráticos para dar el visto bueno a su apertura.

Pero el visto bueno no lo pudo dar la interventora general de la institución autonómica, en representación de la misma, ya que faltaba uno de los documentos acreditativos de la calidad de los materiales utilizados en la obra, según explicó a este periódico el director de la Ciudad Deportiva de Carranque, Rodrigo Molina: «Es un mero trámite, pero hasta que no se complete, Carranque seguirá siendo una instalación en obras». Sin este documento, el inicio del uso de la nueva pista seguirá siendo una incógnita para muchos de los atletas y entrenadores de los clubes, que siguen atónitos ante esta falta de información y la toma de decisiones de última hora.

Inauguración fallida

La Federación Andaluza de Atletismo emitió un comunicado la semana pasada en el que anunciaba que la apertura de las instalaciones de Carranque se produciría ayer. Tras esta noticia, entrenadores y atletas de los clubes que frecuentan Carranque comenzaron a modificar sus planes de entrenamiento para volver a la rutina después de más de un mes de retraso en las obras. Cabe recordar que las remodelaciones deberían haber concluído, en un primer momento, el pasado 16 de abril tras haber comenzado en el mes de enero. «Esta es una situación que nos afecta a todos. Acabamos de enterarnos de este cambio de última hora, pero lo realmente desconcertante es que no se ha concluído una nueva fecha para la apertura», señaló a SUR el lanzador olímpico de peso, Borja Vivas.

Con esta nueva decepción, los atletas han tenido que volver a ser reubicados en las instalaciones del pabellón deportivo de la Universidad de Málaga y también las del estadio Ciudad de Málaga hasta nuevo aviso. En estas pistas han tenido que lidiar estos meses con notables carencias en cuanto a los horarios de acceso a las instalaciones y, por supuesto, a los materiales. «En estas dos pistas no tenemos ni colchonetas para los saltos ni tampoco nuestros niños pueden lanzar por la falta de una jaula de lanzamientos, entre otras cosas...», explica el responsable de la escuela del Nerja Atletismo en Carranque, Pepe Garrido.

Además, Garrido señala que el no poder hacer uso con normalidad de la céntrica pista de atletismo provoca que el rendimiento de algunos de los jóvenes que se entrenan allí (no sólo de su club, sino de todos los clubes) puede verse afectado cara a las siguientes competiciones del calendario. «Hemos estado llevando a algunos atletas a las instalaciones de Nerja para que pudieran ensayar saltos y lanzamientos, porque en las otras pistas malagueñas sólo se nos permite correr y poco más», destaca. Es sólo una muestra de los cientos de deportistas afectados por este incesante retraso que todavía no ve su fin.