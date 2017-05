El Rincón Fertilidad se clasifica por primera vez en su historia para jugar competición europea

Hacía falta una carambola y se produjo. Pero no es cuestión de suerte. Es cuestión de trabajo, de constancia, de tener confianza en el proyecto y de ir dando pasos temporada a temporada. El Rincón Fertilidad Málaga de balonmano femenino jugará la próxima temporada competición europea, un hito para el club y para el balonmano malagueño que no se había producido nunca antes y que puede marcar un antes y un después de la entidad.

El equipo que entrena Diego Carrasco ganó ayer su compromiso en la pista del Helvetia BM Alcobendas por 28-30, en un partido lleno de tensión y con un marcador ajustado. El conjunto malagueño había hecho su trabajo, pero tocaba esperar, ya que no dependía de sí mismo para acabar cuarto, la posición que da opción de disputar la Challenge Cup. En Barakaldo, el Zuazo empató contra el Aula Valladolid y en el seno del equipo malagueño estalló la fiesta.

Nunca un equipo malagueño de balonmano ha jugado en competiciones europeas y el conjunto femenino será el primero en hacerlo. Tendrá que aumentar el presupuesto para afrontar los viajes y seguramente su plantilla tendrá que adaptarse para afrontar dos competiciones. Pero ahora toca disfrutar de un hito en la historia del club.

Diego Carrasco, técnico de Clínicas

El técnico de Clínicas se mostró exultante con una victoria que vale Europa,. "Increíble, merecido por todo el trabajo del año. Este equipo se merecía entrar en Europa. Desgraciadamente ver al Alcobendas descender nos ha dolido pero tenemos que estar contentos por la cuarta plaza que no era fácil. Orgulloso de este club, de lo que hemos conseguido y para nosotros se queda. Es un año histórico que no creo que se repita, lo que ha hecho este equipo es de reconocimiento. Sabíamos que el desgaste de Alcobendas podóa llegar al final, además han tenido la desgracia de las lesiones. Puertas se ha dolido otra vez de la rodilla, ojalá no sea nada."

¿Queréis ver cómo lo han celebrado en el vestuario? Las #PanterasMalagueñas se van a Europa!!!! pic.twitter.com/GlpPjKYPqj — Rincón Fertilidad (@BMMalagaCosta) 27 de mayo de 2017

Jugadoras

Virginia Rodríguez

Virginia hizo balance de la espectacular temporada del equipo, "Creo que ha sido un partido en el que ambos equipos hemos pasado por muchísimas situaciones. Nosotros hemos venido a hacer nuestro trabajo y en los últimos minutos de la segunda parte hemos espabilado y eso nos ha dado la victoria. Alucinante acabar cuartas, para muchas de nosotras es un sueño, para el club es otro. Hay que disfrutar de la situación y aprovechar el momento. Estábamos deseando de que llegara la última jornada por saber qué nos iba a deparar el año que viene. Ha sido una Liga muy competitiva, han cambiado mucho las tornas para muchos equipos esta temporada."

Estefanía Méndez

Por su parte, Estefanía Méndez se mostró muy contenta por la que será su última temporada como jugadora de balonmano, "Hemos sufrido mucho, ha sido una victoria un poco agridulce porque ellas tienen un grupo muy bueno pero nosotras teníamos las posibilidad de meternos en Europa. Lo sentimos por ellas pero teníamos que ganar. Han sido 26 jornadas muy duras, el objetivo a priori era ese y jugar la Copa de la Reina, el año que viene ya veremos. Yo me retiro, me retiro en un mal año pero mis compañeras lo harán genial y apoyarlas en todo lo que pueda. El partido ha sido muy intenso, las dos lesiones han sido lo peor, Bea se ha lesionado por tercera vez."