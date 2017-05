La calidad se lleva en la sangre

En la casa de los Romero Moral la pasión por el balonmano se lleva en la sangre. Fue la mayor de los tres hermanos, Mari Paz, la que abrió la veda enrolándose en las filas del equipo infantil del Puertosol cuando en su club de fútbol-sala, el Victoria Kent, le informaron de que ese año no habría equipo femenino en su categoría. Ella siempre había sido portera, y una amiga del colegio la animó a continuar en esa posición, pero cambiando de deporte. No hicieron falta muchos entrenamientos para que se quedara totalmente prendada de una actividad que la ha llevado a ser subcampeona de España cadete en 2016 con el Málaga Norte y medalla de plata en el Regional de esta temporada.

Muy personal Nombres: Mari Paz, Mario y Claudia Romero Moral. Fechas de nacimiento: 2 de julio de 2000, 19 de octubre de 2001 y 16 de marzo de 2004. Estudios: 1.º de Bachillerato, 4.º de E. S. O y 1.º de E. S. O. Colegio: El Pinar. Club: Málaga Norte. Categorías: Juvenil, cadete e infantil. Palmarés: Mari Paz ha sido subcampeona de España cadete en 2016 y medalla de plata del Regional esta temporada;Mario ha conseguido el quinto puesto del Provincial cadete;y Claudia fue campeona de Andalucía en categoría alevín y oro en el Regional de selecciones provinciales, esta campaña se ha proclamado subcampeona del Andaluz infantil.

Su hermano Mario, solo un año más pequeño que ella, pone en valor el papel del portero:«Siempre se habla de quien mete los goles, pero nunca del que los evita. No se suele mencionar que tal portero paró quince tantos que le permitieron a su equipo lograr la victoria. Sin embargo, yo sé la importancia que tenemos en nuestra posición, y el subidón que se siente al detener un penalti o un rebote no tiene comparación posible». De los tres hermanos, Mario es el que tiene un palmarés menos abultado, a pesar de ello este año ha conseguido junto a su equipo acabar en la quinta posición de la exigente liga cadete. Por ello, se encuentra muy satisfecho con la temporada que han completado:«Somos un equipo de media tabla. Este año no hemos perdido con nadie que no debiésemos y además hemos plantado cara a rivales que eran claramente superiores».

Temporada de ensueño

La pequeña Claudia, por su parte, está completando una campaña de ensueño en la que ha conseguido junto al conjunto infantil del Málaga Norte el subcampeonato de Andalucía. Además, ha sido nombrada capitana de la selección malagueña de la categoría. En ello, a buen seguro, habrá influido su gran intuición y su rapidez bajo los palos, algo que espera que no pase desapercibido para el seleccionador andaluz. El referente deportivo para ambas hermanas es la portera del combinado nacional absoluto, Silvia Navarro, de quien destacan su rapidez de reflejos, su colocación y humildad.

El día a día en la casa de los Romero Moral sería imposible sin una agenda organizada al milímetro. La implicación de Mario, el padre de estas promesas del balonmano, es total, ya que es quien se encarga de llevarlos y recogerlos. La familia reside en Alhaurín de la Torre, donde los menores completan sus estudios en el Colegio El Pinar, y cada tarde el progenitor debe recorrer los 27 kilómetros que separan la localidad de Ciudad Jardín, lugar donde completan buena parte de los entrenamientos, para llevar a sus hijos a sus actividades extraescolares.

Los jugadores se entrenan una media de cuatro días a la semana en sesiones que rondan las dos horas. Esto les impide tener otras aficiones, aunque en un futuro Mario, por ejemplo, no descarta hacer sus pinitos en el mundo de la música:«Espero que algún día pueda aprender a mezclar y componer. Me encanta la música, pero actualmente los estudios y el deporte se llevan todo mi tiempo». La mayor de los hermanos, Mari Paz, es la más aplicada de la casa;estudiante de Primero de Bachillerato su nota media en lo que va de curso supera el nueve.

Disciplina

Es tal su disciplina y organización que ha sido capaz de obtener el certificado YCT de chino, lo que complementa con un buen nivel de inglés y alemán. La portera, una de las mejores del panorama provincial y andaluz, ve su futuro alejado del deporte, ya que asegura que le encantaría estudiar derecho para ejercer como jueza o fiscal. De no ser así, opositará para Notaría.

Claudia, por su parte, tiene claro desde hace años que será policía. Sus notas son bastante notables, aunque confiesa que han bajado con respecto a la Primaria:«Este año he notado el cambio a un colegio bilingüe, me cuesta más trabajo sacar buenas notas, pero con esfuerzo y eliminando horas de otras cosas consigo llevar bien mis estudios».

Numerosos son los momentos que les ha aportado el balonmano a sus vidas. A Claudia jamás se le borrará de su mente los más de doce minutos que tuvo su portería a cero en el Campeonato de Andalucía de clubes de esta temporada. A Mari Paz, por su parte, le gusta rememorar la semifinal del Campeonato de España cadete:«Estábamos en la prórroga frente al Rocasa y conseguí que solo me encajaran un gol de los nueve tiros a puerta que realizaron». Finalmente, Mario, siempre piensa que lo mejor está por llegar, aunque presume de las 30 paradas que hizo en uno de los últimos partidos que disputó su equipo esta campaña.