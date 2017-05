El Trocadero Marbella, plata en el Torneo Nacional sub-16

Los marbellíes tuvieron una primera jornada inmaculada, en la que comenzaron ganando con comodidad al C. R. Salamanca por 31-0. En el siguiente partido también mantuvieron su casillero a cero, tras vencer a Castelldefels R. U. C. por 15-0. En el partido crítico, el que les podía dar el pase para disputar la Copa de Oro, tuvieron que sufrir de lo lindo frente a Les Abelles para terminar ganando por 13-10.

En la segunda jornada del campeonato, el primer partido a disputar fue el de semifinales de la Copa de Oro frente a un viejo conocido, el C. A. R. de Sevilla al que ganaron por 13-5. Esto les daba el pase a la final frente al C. A. U. de Valencia, lo que suponía la tercera final consecutiva entre ambos clubes en esta categoría del Torneo Nacional. En las anteriores hubo reparto de victorias. A estas alturas de la competición nadie regala nada y los errores se pagan. Los marbellíes conseguían ponerse por delante (7-0) merced a un ensayo transformado, pero los valencianos supieron aprovechar las indisciplinas en el juego del rival para acercase y ponerse por delante en el marcador. Al final, el C. A. U Valencia se llevó la victoria por 7-9 y la medalla de oro. No obstante, este ha sido un subcampeonato con sabor a oro para unos chavales que no tuvieron un buen final de temporada en el Campeonato Andaluz en el que acabaron terceros.