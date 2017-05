Los Dólmenes, con falta de liquidez para competir en División de Honor Plata

El Balonmano Los Dólmenes consiguió el pasado fin de semana recuperar su plaza en la División de Honor Plata, tras ganar los tres partidos de la fase de ascenso ante el Porriño, el Trapagarán y el Santoña. Sin embargo, ahora llega el momento de pensar en cómo salvar el escollo económico que supone jugar en una categoría superior, ya que a fecha de hoy el equipo no cuenta con un patrocinador que ponga los 70.000 euros que faltan para poder cubrir los gastos que requiere la categoría. El club malagueño tiene como fecha límite hasta el 30 de junio para inscribirse en la División de Honor Plata. Si no es así descendería de nuevo a Primera Estatal, tal y como sucedió pasada la campaña anterior.

La presidenta del Balonmano Los Dólmenes, Lourdes Melero, ha hecho las cuentas y expuso a este periódico la situación del club: «Ahora mismo como mínimo necesitamos 70.000 euros. Nosotros tenemos este año 110.000 de presupuesto que no hemos cubierto, ya que tenemos una deuda no excesivamente grande con Automóviles Torres que tenemos que liquidar». Así las cosas, queda claro que debe aparecer una ayuda extraordinaria para no perder en los despachos lo que se ha ganado en las canchas. Esta cantidad adicional sería para el aumento de gasto de arbitrajes, desplazamientos y fichas más altas.

Se da la circunstancia de que el club no cuenta a día de hoy con un patrocinador que pueda cubrir esa cantidad o al menos una parte. «Ahora no tenemos un patrocinador que apueste por subir de categoría, y presupuesto económico tampoco tenemos. A ver si surge algo. Vamos a esperar un poco y, si no, pues ocurrirá igual que el año pasado. Tendremos que descender de categoría si no tenemos un patrocinador que nos apoye. Lo ideal es que sea un respaldo por varias temporadas, porque daría seguridad al proyecto. Es por lo que hemos luchado y lo que queremos es estar en División de Honor Plata, pero el tema económico es muy importante», añadió Melero.

Los directivos del club están en conversaciones con las instituciones y algún patrocinador, pero sin nada cerrado aún. «Hay una fecha de inscripción fijada el 30 de junio para poner al equipo en la nueva categoría y esperamos que para esa fechas tengamos algo, ya que este es el tiempo del que disponemos», explicó la presidenta del club.

Refuerzos en la plantilla

En lo deportivo, el técnico antequerano, Lorenzo Ruiz, se muestra muy satisfecho con la temporada que han hecho todos sus jugadores, pero considera que para jugar en la nueva categoría se necesitan refuerzos con experiencia. «Mi intención es seguir con la mayoría del grupo y, si hay descartes, serán por relevo generacional. Pero puedo decir que, en principio, nos hace falta un lanzador y un refuerzo en la defensa. Diría que necesitamos tres refuerzos, dos primeras líneas y un defensa central. En definitiva eso es lo que nos haría falta. La categoría exige más trabajo defensivo de bloqueos y lanzamiento exteriores, ya que las defensas rivales son muy grandes. Del resto de posiciones tengo jugadores con calidad suficiente y no necesito nada», detalló el entrenador de la casa, que ha conseguido unos números de ensueño en el campeonato en Primera Estatal.