El Rincón Fertilidad gana y se aferra a la pelea por los puestos europeos

El Rincón Fertilidad Málaga se llevó una meritoria victoria en su visita a las gijonesas de Mavi Nuevas Tecnologías que les permite mantenerse en la lucha con Prosetecnia Zuazo por la cuarta plaza que da acceso a competición europea la próxima temporada. El Zuazo ganó ayer también su compromiso, por lo que mantiene esa cuarta plaza y el conjunto malagueño es quinto, pero a falta de dos jornadas para el final de la Liga las jugadoras de Diego Carrasco no renuncian al gran objetivo del año y se aferran a esta pelea por las posiciones europeas.

El partido transcurría con igualdad y ligeras ventajas casi siempre de las locales dominando en el electrónico con un Rincón Fertilidad que conseguía mantener la calma. Al final del primer periodo, la igualdad del partido quedó patente con el 11-11 que reflejaba el marcador. La mala noticia para el conjunto malagueño fue la exclusión casi sobre la bocina de Estefanía Méndez .

23 Mavi Nuevas Tecnologías Fany Ruiz, Cris (3), Marga Salgado (2), Fernanda (4), Marizza (2), Leticia Cobo, Carla (3) -equipo inicial-; Mercedes (sc), Vanesa Lozano (1), Paula Fernández (2), Alejandra, Agus.

27 Rincón Fertilidad Málaga Virgina (p.), Ana González, Estefanía (4), Nuria Benzal (8), Bea (3), Jennifer (4), Paula (1) -equipo inicial-; Maestro, Alicia, Soledad(4), Pessoa (3) parciales 1-2; 3-2; 65-; 7-7; 9-8; 11-11 (descanso); 13-12; 15-14 17-18; 18-20; 19-21 y 23-27. árbitro Rosendo López y Rodríguez Estévez. Excluyeron por las locales a Leticia Cobo, Carla, Cris, Fernanda y Paula Fernández y por las visitantes a Ana González (expulsada) y Estefanía Méndez

Con esa desventaja numérica, las locales se pusieron 15-12 en el minuto 8 de este segundo parcial. No le quedó otra a las malagueñas que tirar de calidad y experiencia. Bien dirigidas por Nuria Benzal para darle así otro ritmo al partido, más lento y elaborado y conseguir así dar la vuelta al marcador. Con tres goles arriba, las malagueñas solo tuvieron que gestionar la renta, demostrando su experiencia en estas situaciones para llevarse una merecida victoria por 23-27.

Una victoria cimentada en la segunda parte en el acierto anotador de su extremo Soledad López, en la actuación soberbia de la meta Virginia Fernández parando hasta dos penalties en momentos claves y en la experiencia de Nuria Benzal, bien en la dirección máxima anotadora e imponiendo tranquilidad en momentos claves.

Declaraciones

Diego Carrasco, técnico de Clínicas Rincón Málaga

El técnico se mostró satisfecho con el partido y esperanzado por poder acabar cuartos, «Sabíamos que no iba a ser fácil, Mavi ha hecho una gran temporada sobre todo en su campo, aquí han caído equipos muy importantes de la Liga por lo tanto veníamos con respeto pero teniendo claro que no podíamos fallar, era otra final más. El equipo ha estado a la altura y hemos conseguido estos dos puntos para estar en el quinto puesto y apretar a Zuazo. En esta liga todas las jugadoras quieren ganar y aunque Mavi estuviera salvado está el pundonor, el jugar en casa, ningún equipo puede bajar los brazos. La victoria se cimentó en el ajuste defensivo en la segunda parte, la mayor aportación de nuestra portera también en esta segunda parte. El cuarto puesto está más cerca, la semana que viene jugamos en casa y Zuazo va a Bera Bera, que se está jugando la Liga así que ahí tenemos esperanza de que pueda pinchar.»

Nuria Benzal, jugadora de Clínicas Rincón Málaga

Nuria se mostró contenta con el trabajo realizado y en general con la temporada, se logre o no el cuarto puesto, «Muy contenta ya no solo por haber hecho un buen partido si no porque cada vez nos acercamos a nuestro objetivo. Ya tengo edad para manejar los tiempos, yo estoy muy orgullosa de las niñas del equipo, durante el año hemos aprendido las unas de las otras en una especie de simbiosis. Estoy muy contenta por el trabajo del equipo, nos ha costado al principio, ellas nos han cerrado nuestros puntos fuertes. Las primera parte nos ha costado la vida meter un gol, en la segunda hemos aguantado mejor físicamente y ahí nos hemos podido imponer. Mavi ha hecho una temporada exquisita y la posición en la que está no refleja su trabajo. Vamos partido a partido por el cuarto puesto, jugamos en casa el próximo y si la suerte o la regularidad nuestra nos da el premio de ser cuarto bienvenido sea.»