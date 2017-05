'Súper Paco', a por otros 101 kilómetros

“Paco, Paco... nadie es súper, cada persona es como es y nadie es más que nadie... eso es una palabra que han puesto ahí...”. Francisco Contreras, el runner que cumplió 79 años en marzo, de Cártama, conocido como 'Súper Paco', rezuma humildad, además de fortaleza física y mental, claves para afrontar, con éxito, las duras carreras de montaña a las que es asiduo. El malagueño, al que da gusto ver correr, con su ropa de campo y su sombrero de paja, ha participado más de diez veces en los 101 kilómetros en 24 horas de la Legión, en Ronda y su comarca, completando el itinerario. La prueba cumple este sábado su vigésima edición y este aficionado a la montaña no se la perderá. Allí estará, en la línea de salida, en la Ciudad Deportiva, con el resto de los marchadores. En 2016, la Legión le rindió un homenaje. La salida de los marchadores se dará a las 11.00 horas (la de los ciclistas, neutralizada, a las 10.00 horas).

Esta semana, 'Súper Paco' ha visitado Ronda, con su hijo, para firmar ejemplares de su libro 'Súper Paco, kilómetros de vida', en el que relata sus experiencias, en la empresa rondeña Intersport Cary, donde se ha encontrado con sus fans y ha firmado hasta dorsales de los 101, ya que en este punto se han podido retirar por parte de los 'cientouneros'. Muchos de ellos, aprovecharon para hacerse fotografías con él: “Esta carrera está muy bien, muy bien organizada... muchas personas de perjudican a sí mismas, quieren correr más de lo que pueden y cada uno tiene que ir a su ritmo... la salud está antes que el triunfo”, explicó Contreras.

En 2016 fue distinguido por la Legión . / V. melgar

Dice que empezó a correr porque tenía el colesterol alto y el médico le recomendó andar: “Trabajaba mucho (en la fábrica textil Intelhorce) y el médico me dijo que andara, después me adapté a los maratones y como estoy acostumbrado al campo, a las carreras por montaña, donde me defiendo mejor”, comentó, al tiempo que añadió: “Me gusta respirar el aire puro de las montañas, el asfalto no me va mucho. Entreno en el campo, salgo de noche con el dorsal apagado”, dijo el malagueño que confiesa que le gusta correr solo y que se ríe cuando se le pregunta que cómo lleva la fama, aunque ya está acostumbrado a las fotos.

El año pasado terminó los 101 kilómetros, que organiza el Tercio Alejandro Farnesio 4ª y el Grupo de Caballería Reyes Católicos II de la Legión, en alrededor de 20 horas. Sobre esta edición, en la que participan 7.500 marchadores y ciclistas, rehúsa dar una marca: “El tiempo depende de muchos factores... la salud es lo más importante”, insistió 'Súper Paco' que a buen seguro este fin de semana en Ronda y los pueblos por los que discurre la prueba (Arriate, Alcalá del Valle, Setenil de las Bodegas, Montejaque y Benaoján) volverá a cosechar, a su paso, la admiración de su legión de seguidores y la de sus compañeros de hazaña, los 'cientouneros'. Y es que este runner de leyenda tiene hasta un club de fans en Facebook.