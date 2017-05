Directa a por las medallas del Nacional infantil

Rocío Quijada es una de las grandes patinadoras de la fructífera cantera del Club El Tejar de Fuengirola. La infantil, que hace escasos días se colgó la medalla de bronce del Campeonato de Andalucía de su categoría, ya tiene fijada su vista en el mes de junio, momento en el que disputará el Campeonato de España. Esta será la segunda ocasión en la que participe en una cita de tal envergadura, ya que en 2016 acudió al Estatal siendo infantil de primer año. Entonces consiguió un meritorio octavo puesto que ahora le mete un poco más de presión: «En esta ocasión me he quitado a las rivales más duras porque han pasado de categoría, así que siento que puedo hacer algo importante. Por ello, creo que cuando salga a defender mi programa estaré un más nerviosa que el año pasado».

MUY PERSONAL uNombre: Rocío Quijada Ruiz. uFecha de nacimiento: 28 de mayo de 2004. uLugar: Málaga. uEstudios: 1.º de E. S. O. uCentro: IES Las Salinas. uClub: Patinaje El Tejar de Fuengirola. uCategoría: Infantil de segundo año. uEntrenadora: Angélica Morales. uPalmarés: Medalla de bronce en el Campeonato de Andalucía infantil de solo danza, vencedora en el Regional alevín y cuatro veces campeona provincial de solo danza.

Quijada se colocó por primera vez unos patines con solo cuatro años. Llegó a las manos de Angélica Morales, entrenadora de El Tejar de Fuengirola, procedente de la gimnasia rítmica y sin idea de cómo se manejaban las cuatro ruedas, recuerda: «Los inicios fueron divertidos, pero también muy duros. Ahora sé cómo debo colocarme cuando me caigo para no hacerme daño, pero por aquel entonces los golpes me dolían bastante». Fue en categoría benjamín cuando debutó por primera vez en un provincial, competición en la que ha subido al podio en cuatro ocasiones. No obstante, ya como prebenjamín hacía sus pinitos en algunos torneos amistosos y campeonatos de menor importancia.

Buena estudiante

Quijada, la menor de tres hermanos, es una alumna responsable que sabe compaginar a la perfección estudios y deporte. Según afirma, el secreto del éxito está en la organización y en llevar las tareas al día, para ello no duda en madrugar si es necesario y en sentarse después de la cena a completar aquellos deberes que no ha podido concluir antes de asistir a su entrenamiento.

Cinco días a la semana acude a las instalaciones del pabellón Juan Gómez ‘Juanito’ de Fuengirola para ponerse a las órdenes de Morales. El tiempo que pasa en el polideportivo le ha servido para aprender a patinar, pero también para forjar buenas amistades. Hasta el momento solo ha competido en modalidad individual, ya que en parejas no encuentra un chico de su estatura con el que pueda hacer los elevados. No obstante, esta joven promesa se muestra encantada de competir en solo danza individual: «Con un compañero tienes que entenderte y pueden surgir problemas. Prefiero que toda la responsabilidad recaiga sobre mi y solo tener que estar pendiente de mis movimientos durante el ejercicio».

La gran meta de la temporada la tiene fijada en el Campeonato de España que se disputará a principios de junio, ya que en caso de quedar entre las cinco primeras podría cumplir su gran sueño, participar en la Copa de Europa. En caso de no conseguir el pase a la competición continental, otro campeonato internacional la espera con la disputa del Open de Francia. Esta sería su segunda participación en la cita gala donde en la pasada edición, a pesar de ser infantil de primer año y de tener que enfrentarse a patinadoras más experimentadas que ella, consiguió completar una gran actuación.

Sus grandes referentes dentro de El Tejar son sus compañeros Jorge Granell y Natalia Baldizzone, de los cuales habla con gran admiración: «Jorge ha competido a nivel mundial, y Natalia siempre que va a la Copa de Europa queda entre las mejores. Para mi son un modelo a seguir por su forma de patinar y por la manera en la que afrontan los entrenamientos».

A la hora de hablar de futuro tiene claro que este pasa por estudiar el Grado de Magisterio de Educación Infantil. El patinaje, para ese entonces, no sabe qué espacio ocupará en su vida.