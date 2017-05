Centenares de atletas de Málaga siguen sin casa

Pasan ya casi cuatro meses desde que el 16 de enero la Junta decidiera comenzar las obras de remodelación de la pista sintética de Carranque, instalaciones a las que habitualmente acuden más de 500 atletas que a día de hoy siguen sin poder acceder a la que era su casa. Tras años de solicitud de una renovación del tartán, el organismo andaluz dio luz verde a ella. Según se aprobó, el 16 de abril Carranque estaría totalmente disponible. Pero sigue sin ser una realidad y tampoco se ha puesto fecha para su reapertura.

Esto dio lugar a que centenares de niños de todas las categorías y adultos de clubes como el Nerja Atletismo, el Ciudad de Málaga, el TED y el Club de Carranque (los más perjudicados) tuvieran que desplazarse a otras instalaciones de la provincia. Y es que se prohibió el acceso tanto a la pista en la que se llevan a cabo las obras como al gimnasio interno, en el que no interfieren estas remodelaciones. Muchos de los perjudicados llevan meses desplazándose al estadio de atletismo Ciudad de Málaga o al de la Universidad de Málaga, donde las instalaciones resultan insuficientes, en algunos lugares, al no estar homologados los fosos, al no poseer elementos indispensables (como artefactos de lanzamientos, vallas suficientes), al no poder disponer de una jaula de lanzamientos o permanecer la prohibición de lanzar sobre el césped.

Esta situación se ha convertido en un foco de queja por parte tanto de los propios usuarios de las instalaciones como de entrenadores y responsables de los clubes afectados y, por supuesto, de atletas a los que este innecesario retraso les podría estar perjudicando cara a las competiciones de ligas nacionales, que dieron comienzo la pasada semana. Así lo explica uno de los frecuentes usuarios de Carranque, el lanzador de peso olímpico Borja Vivas, que ahora se desplaza a diario a la pista de Torremolinos. «No es sólo un problema mío; es el de más de 500 atletas que también acudían a entrenarse y que se sienten involucrados», señala. Como otros, él ha contactado con la Consejería de Deporte, que basa su retraso en la complejidad del proceso de restauración de la pista y en las condiciones climatológicas. «Desgraciadamente, la climatología ha jugado en contra y se ha retrasado su finalización, estimada en tres meses. Una vez se compruebe que el resultado de los controles y ensayos ha sido el correcto se recibirán las obras y se entregará al uso», se explica en el escrito recibido.

Esta mañana está previsto que un responsable acuda a las instalaciones a homologar el estado de una pista para la que todavía no existe fecha de reapertura. En parte, porque siguen sin estar completadas, como el pasillo de lanzamiento de jabalina. Más allá de este, los deportistas consideran que la pista ya se encuentra en condiciones de volver a ser usada, principalmente para intentar volver a coger el ritmo de competición cara a lo que queda de temporada.