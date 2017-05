El pasado y el futuro del Club Mediterráneo

Nada más y nada menos que 144 años contemplan a la sección de remo del Real Club Mediterráneo, la entidad náutica más antigua de España y la única en lucir en su escudo la corona real. La actividad, lejos de resentirse por el paso del tiempo, parece que en las últimas décadas ha recobrado fuerza y esplendor gracias, en parte, a la puesta en práctica de la modalidad de remo de mar.

Cerca de 300 deportistas forman parte de una sección que cuenta en sus vitrinas con más de 120 medallas de oro nacionales, dos campeonatos del mundo e innumerables preseas de plata y bronce de competiciones de toda índole. Todo ello lo convierte en el deporte más laureado de un club que es toda una referencia en la provincia. «El remo es nuestro pasado, presente y futuro», presume el presidente de la entidad, Manuel Narváez, quien recuerda que precisamente fueron unos jóvenes aristócratas aficionados al remo quienes pusieron las bases de lo que hoy es el Real Club Mediterráneo.

Nueva modalidad

En La Viñuela estamos montando una pequeña instalación para que los remeros se entrenen», Manuel Narváez. Presidente La adaptación a remo de mar, aunque no lo parezca por los resultados, fue laboriosa y difícil», Manuel Rodríguez. Capitán de remo del club

El remo de mar ha recogido el testigo de los campeonatos conseguidos en años anteriores por el remo olímpico (disciplina que se practica en aguas planas como ríos o pantanos), como bien explica el capitán, Manuel Rodríguez:«Cuando nos dijeron que no podíamos seguir entrenándonos en la dársena del Puerto pensamos que era el final de nuestra actividad. Sin embargo, comenzamos con una nueva modalidad, el remo de mar, y pasamos de tener unos 150 deportistas a contar con más de 270. Creíamos que el hecho de cambiar de emplazamiento sería un hándicap, pero nos equivocamos». En los últimos dos años el remo de mar, con dos títulos mundiales y seis campeonatos de España, ha proporcionado al club algunos de sus mayores éxitos. Sin embargo, la adaptación no ha sido sencilla, recuerda el capitán:«En esta modalidad debes saber remar y navegar. Tienes que tener en cuenta los vientos, las corrientes, las olas, utilizar gps... Lo bueno que hemos tenido es que los entrenadores del club han sido antes remeros de la modalidad olímpica, y esta te exige una técnica muy depurada. No obstante, la adaptación ha sido laboriosa».

El Club Mediterráneo es, junto con el Real Club de Regatas de Alicante, el único en el que se practican todas las modalidades:banco fijo, remo olímpico, yola tradicional y remo de mar. Además, durante los meses de verano algunos se incorporan a la práctica de la jábega e incluso hay quienes asisten a regatas de traineras. El remo de banco fijo es el que atrae a un mayor número de deportistas, seguido por el remo de mar, la yola y la disciplina olímpica. Un dato bastante curioso, teniendo en cuenta que la modalidad olímpica era la gran estrella hace unos años. De hecho, la entidad está haciendo un gran esfuerzo para que esta recupere el peso de épocas pasadas. Para ello, está construyendo una pequeña instalación en el embalse de La Viñuela gracias a la cual sus deportistas podrán entrenarse en la provincia sin necesidad de tener que desplazarse a Sevilla u otros lugares más lejanos. Este es uno de los grandes proyectos de futuro del Real Club Mediterráneo, asegura Narváez:«No queríamos dejar de utilizar los grandes barcos que tenemos ni que quedase en el olvido nuestro historial en remo olímpico, así que se nos ocurrió que La Viñuela podía ser un gran lugar para realizar los entrenamientos. Allí estamos montando una pequeña instalación con la idea de que en un futuro pueda ser una especie de ‘sucursal’ del club». De hecho, el capitán se encuentra ilusionado con este proyecto y con la posibilidad de reconstruir el equipo sénior que tantas alegrías ha dado.

Los remeros del Real Club Mediterráneo se entrenan en la playa de La Malagueta. Gran parte de los integrantes de esta sección reunidos para SUR en La Marina del club. / Fernando González

Entre los objetivos deportivos a medio plazo se encuentran mantener el título mundial conseguido en octubre por Adrián Miramón, «algo que se dice muy fácilmente, pero que después es otra cosa», comenta entre risas Rodríguez;conseguir estar entre los dos o tres primeros clasificados en el Estatal de banco fijo,y asistir con garantías de éxito a algunas regatas de yolas. Sin duda, unas metas ambiciosas pero que están al alcance de un club que puede presumir de la calidad de su sección de remo.