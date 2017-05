Quintero, camino de la leyenda

Lo volvió a hacer. Su rutina es ganar, subirse a lo más alto del podio y recibir los halagos de todo el mundo del kárate. Pero que sea frecuente no le quita mérito, al contrario. El nombre de Damián Quintero va camino de convertirse en una leyenda del kárate mundial. Si no lo es ya. Ahí está su extraordinario palmarés, al que ayer sumó otro oro europeo. Sólo le falta una medalla olímpica, su obsesión cara a Tokio 2020.

Quintero, número uno mundial, ganó ayer en la final masculina del Campeonato de Europa que se está celebrando en Kocaeli (Turquía) al turco Ali Sofouglu, cuarto en la clasificación internacional, por 3-2. Se trata de su quinto título continental consecutivo tras los logrados en Budapest 2013, Tampere 2014, Estambul 2015 y Montpellier 2016. En total lleva ocho oros europeos, cuatro de ellos individuales. El deportista criado en Torremolinos y afincando en Madrid, en la residencia Joaquín Blume del Consejo Superior de Deportes, volvió a demostrar su gran estado de forma y de confianza. «Aunque ya me había enfrentado anteriormente a Ali Sofuoglu y le había ganado, era una final complicada, porque él jugaba en casa», afirmó Quintero. La última vez que los dos competidores midieron fuerzas sobre el tatami fue en el Open de Dubai, a primeros de abril, torneo en el que el malagueño se impuso al turco por 5-0. «En general la participación ha sido buena, con algunas katas mejor que otras. En la final me he encontrado bastante bien, aunque se nota la presión del público turco, lógicamente a favor de mi rival. Lo he dado todo en el tatami y he salido al cien por cien», dijo.

Deportista e ingeniero

El karateca malagueño ya suma 14 años sin bajarse del podio continental, y con el oro de ayer consigue un total de 19 medallas europeas (8 oros, 8 platas y 3 bronces, tanto en categoría individual como por equipos). Quintero dedicó el oro de Dubái a los casi 3.000 militares españoles desplegados en misiones en el exterior, quienes enviaron vídeos de apoyo al número uno del ‘ranking’. «Me vinieron muchas energías por tierra, mar y aire», declara Quintero. «No podía defraudarlos», añadió.

El metal dorado conseguido por Quintero en Kocaeli (Turquía) lo reafirma como el número uno del ‘ranking’ mundial, con un total de 65 metales (48 internacionales y 17 nacionales) en categoría absoluta. Actualmente está considerado el segundo mejor karateca de la historia en la modalidad de katas, según la Federación Mundial de Karate. Además de karateca, el malagueño es licenciado en Ingeniería Aeronáutica y aparcó hace un par de años su carrera profesional para centrarse en el deporte.

En féminas, Sandra Sánchez se colgó por tercer año consecutivo la medalla de oro en katas. Para revalidar de nuevo el título, la karateca toledana, líder del ‘ranking’ internacional, superó en la final a la italiana Viviana Bottaro.

Hoy el equipo masculino de katas opta a la medalla de oro, mientras que el femenino, con la torremolinense Margarita Morata, peleará por el bronce. Su rival por el bronce será el equipo alemán, que cedió en semifinales ante Francia.