El CAB Estepona, vencedor del All Star Vive de minibásket

El Polideportivo La Mosca acogió una nueva edición del All Star Vive, donde las mayores promesas del baloncesto andaluz de categoría minibásket femenina se reunieron en el &lsquocoliseo&rsquo paleño con sus respectivos equipos.

En total doce conjuntos fueron los participantes, donde el CAB Estepona Cajamar fue el campeón seguido de la selección de Málaga 06 y el EBG Málaga en tercera posición. El resto de equipos participantes fueron: el Sinergia Ramón y Cajal, el Fundación C. B. Granada Granalsport, el CAB Linares, el Agustinos, el C. B. Almería, el EDMB Teatinos, El Palo FYM Heidelberg Cement 06, el Alhaurín de la Torre y el C. B. El Palo FYM Heidelberg Cement 05. Todos completaron grandes partidos y demostraron la gran calidad que atesora el baloncesto andaluz. Además, fueron unas jornadas ideales para estrechar lazos con los equipos rivales y los clubes de otras provincias.