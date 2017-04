Rubén Ruzafa gana en Grecia su segundo XTerra de la temporada

El triatleta rinconero Rubén Ruzafa ha ganado este domingo con claridad su segunda prueba del circuito mundial XTerra, disputada en la localidad griega de Vouliagmeni, a 20 kilómetros de Atenas, al imponerse por delante del catalán Roger Serrano y del alemán Jens Roth, que han sido segundo y tercero respectivamente. Ruzafa se ha quitado así la 'espinita' de la edición de 2016, en la que quedó segundo por detrás de Serrano. El deportista malagueño consigue así su segundo título consecutivo de la temporada, tras debutar el pasado día 16 de abril en el XTerra de Isla Reunión.

Ruzafa ha salida del primer segmento de natación con un retraso de un minuto y medio, aunque luego, como suele ser habitual en él, ha remontado con la bicicleta de montaña y rápidamente ha cogido la cabeza. "El circuito no era muy duro y he tenido que forzar para dejarles, he cogido algo de tiempo, 30 segundos en la transición, y corriendo muy bien he metido hasta 1 y 24 segundos en la meta", ha explicado tras su victoria. Ruzafa se ha mostrado "muy contento" por el resultado y ha confiado en poder seguir consiguiendo victorias.

El calendario de Ruzafa este año continuará el 14 de mayo con la disputa del XTerra España, en Tarragona; el 27 de mayo, el XTerra Portugal; el 10 de junio, el XTerra Bélgica; el 24 de junio, el XTerra Suiza; el 2 de julio, el XTerra Francia; el 23 de agosto, el Mundial ITU en Canadá; el 3 de septiembre, el XTerra de Dinamarca (Campeonato de Europa), y el 29 de octubre, el Mundial XTerra en Hawái. No obstante el próximo fin de semana disputará en Benalmádena un triatlón en modalidad sprint.